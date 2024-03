Un Tour de Flandes "inolvidable", saborea Van der Poel

Mathieu van der Poel conquistó un tercer Tour de Flandes "inolvidable" este domingo, en el que se impuso en solitario después de haber salido indemne del "caos del Koppenberg", en una carrera "muy dura".

Pregunta: ¿Es su victoria más bonita en el Tour de Flandes?

RESPUESTA: "Siempre es difícil comparar. La primera victoria siempre es especial. Pero sí, ganar con el maillot de campeón del mundo, y en solitario, eso hace esta victoria realmente inolvidable".

P: Estará orgulloso de haber igualado el récord de victorias en la 'Ronde'.

R: "Es mi clásica preferida. Me enamoré desde mi primera participación. Y es también la que más me conviene. Pero sinceramente no presto especial atención a los récords. Mi carrera es ya exitosa, por encima de mis esperanzas. Todo es un extra a partir de ahora".

P: ¿Cómo vivió la subida del Koppenberg donde se decidió la carrera?

R: "Cuando se puso a llover sabía que sería el caos en el Koppenberg. Aceleré en la parte más empinada para evitar complicaciones. Pero realmente era muy deslizante. Me costaba conservar la tracción. El plan no era partir desde tan lejos".

P: ¿Hasta qué punto la carrera se hizo difícil con la lluvia?

R: "Me recordó a los Mundiales en Harrogate (bajo una intensa lluvia en 2019). Es el Tour de Flandes más difícil que he hecho, una de las carreras más duras de mi carrera. Fue realmente muy dura".

P: ¿Cómo vivió el ambiente, con algunos abucheos también en el Kwaremont?

R: "Estaba ocupado en ganar la carrera, no me importa nada".

P: ¿Qué sintió después de la caída de Wout Van Aert el miércoles?

R: "Yo recién regresaba del entrenamiento, encendí la tele y cinco minutos más tarde el accidente. Lo siento mucho por todos los chicos que cayeron. No es que sea muy íntimo... pero siempre se me cita en la misma frase que Van Aert y sé todo lo que él hizo para estar preparado para estas dos carreras (Tour de Flandes y París-Roubaix). Es muy duro para él".

P: ¿Cómo afronta la París-Roubaix el domingo?

R: "Hay que ver día a día cómo recupero. Voy a necesitar varios días para recuperar tras lo de hoy".

Declaraciones realizadas en conferencia de prensa.

Jk/iga/dr