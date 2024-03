21 mar (Reuters) - Merck comunicó el jueves que una combinación de dos de sus medicamentos contra el cáncer no alcanzó los objetivos principales de un estudio en fase avanzada, que la evaluaba como tratamiento inicial de un tipo de cáncer de pulmón.

Se trata del más reciente fracaso de un ensayo en el que se estudia la combinación de Keytruda, el fármaco superventas de Merck, y Lynparza,

, de AstraZeneca. Antes había fracasado uno que lo evaluaba como tratamiento para un tipo de cáncer de próstata.

El tratamiento no logró prolongar la supervivencia de los pacientes ni la supervivencia sin un empeoramiento de la enfermedad en determinados pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) metastásico no escamoso.

El CPNM es el tipo más frecuente de cáncer de pulmón y mata a más personas en Estados Unidos que cualquier otro cáncer, según los CDC.

Los pacientes del estudio recibieron primero una combinación de Keytruda y quimioterapia, seguida de Keytruda y Lynparza.

El estudio evaluó la combinación en pacientes con la enfermedad a los que no se recomendaban terapias dirigidas a determinadas mutaciones genéticas.

Merck dijo que se estaba llevando a cabo una evaluación completa de los estudios.

Keytruda, el fármaco más vendido de la compañía, le reportó unos ingresos de 25.010 millones de dólares en 2023, mientras que Lynparza le reportó 1.200 millones de dólares en el mismo periodo. (Reporte de Puyaan Singh en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)