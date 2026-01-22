Un tren choca contra una grúa en el sureste de España, según TVE

MADRID, 22 ene (Reuters) -

Un tren de cercanías ha chocado contra una grúa de construcción en el sureste de España; varias personas heridas, una de ellas de gravedad, informó el jueves la cadena estatal TVE. El accidente se produjo en Cartagena, en la región de Murcia, según TVE. El accidente se produjo después de la colisión mortal de dos trenes de alta velocidad el domingo en la región de Andalucía, en el sur, en la que murieron al menos 43 personas, y de otro accidente ferroviario en Cataluña el martes, en el que falleció el maquinista del tren.

El operador ferroviario español Adif dijo en la red social X que el tráfico en esa línea se interrumpió debido a "la invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria", sin dar más detalles. (Información de David Latona y Emma Pinedo; edición de Aislinn Laing; editado en español por Patrycja Dobrowolska)