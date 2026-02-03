Un tribunal belga ordena a Ryanair que ponga fin a algunas prácticas comerciales

BRUSELAS, 3 feb (Reuters) - Un tribunal belga ha ordenado a Ryanair que ponga fin a algunas de sus prácticas comerciales ⁠y de mercadotecnia para los ⁠vuelos vendidos en el país, al tiempo que mantiene otras, en un caso presentado por una asociación de consumidores local.

La sentencia judicial se ⁠produce después ‌de ​que los reguladores de varios países europeos intentaran recientemente frenar las agresivas políticas de precios ​de Ryanair, cuestionando su modelo de negocio, que se basa en precios muy bajos ‌para los billetes, pero cobrando por extras que tradicionalmente ‌estaban incluidos en el precio.

En ​una sentencia dictada el 28 de enero y a la que ha tenido acceso Reuters este martes, el tribunal de empresas de Bruselas ha dictaminado que Ryanair debe poner fin a prácticas como anunciar descuentos sobre precios de referencia falsos, decir de forma engañosa a los clientes potenciales que las plazas a determinados precios están a punto de agotarse o revelar las tasas por equipaje para ⁠un tramo del viaje y no para el otro.

La asociación local de consumidores TestAchats presentó la demanda, ​que también pretendía eliminar una serie de otras prácticas, como cobrar por el equipaje de mano de gran tamaño o cobrar a los padres por reservar un asiento junto a sus hijos, pero estas fueron aceptadas.

"Acogemos con satisfacción esta sentencia clara y exhaustiva que confirma, una vez más y en consonancia con los tribunales nacionales de Italia, Alemania y ⁠España, así como con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la política ​de equipaje de mano de Ryanair cumple plenamente con la legislación de la UE", dijo Dara Brady, director de mercadotecnia de Ryanair, en un comunicado.

La empresa deberá pagar una multa de 5.000 euros (5.895 dólares) al ‍día si no cumple la sentencia, según dictaminó el tribunal.

TestAchats no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Hace dos meses, la autoridad italiana de competencia multó a la aerolínea de bajo coste con más de 255 millones de euros por abuso de su posición dominante en sus relaciones con ​las agencias de viajes, y el Ministerio de Consumo español le de 108 millones de euros por cobrar por el transporte de equipaje de mano de mayor tamaño.

Ryanair ha anunciado que recurrirá ambas sentencias.

(1 dólar = 0,8482 euros) (Información ‍de Inti Landauro; edición de Kirsten Donovan; editado en español por Patrycja Dobrowolska)