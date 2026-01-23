LA NACION

Un tribunal brasileño suspende una sentencia antimonopolio contra Meta por WhatsApp Business

Un tribunal brasileño suspende una sentencia antimonopolio contra Meta por WhatsApp Business
Un tribunal brasileño suspende una sentencia antimonopolio contra Meta por WhatsApp BusinessMichael Dwyer - AP

SAO PAULO, 23 ene (Reuters) - Un tribunal brasileño ha suspendido ⁠una medida ⁠preventiva del organismo antimonopolio CADE que había prohibido a Meta restringir ⁠las herramientas de ‌inteligencia ​artificial de terceros en WhatsApp Business, según ​ha informado la empresa.

* WhatsApp Business, ‌la versión empresarial ‌de la aplicación, había anunciado ​el año pasado condiciones de uso que prohibían a los proveedores y desarrolladores de IA "acceder a ella o utilizarla".

* La decisión judicial se produce mientras el CADE investiga supuestas prácticas ⁠anticompetitivas por parte de Meta en las nuevas reglas ​de WhatsApp Business tras las quejas de los proveedores de chatbot de IA.

* "Celebramos la decisión judicial que suspende la medida preventiva del CADE. Los hechos no justifican ⁠la intervención en Brasil ni en ningún otro ​lugar", dijo un portavoz de Meta en un comunicado.

* Los números de teléfono brasileños ‍fueron inicialmente exentos de las restricciones de las herramientas de IA la semana pasada, pero esa excepción ya no figuraba en los términos de WhatsApp ​a partir del viernes.

* El CADE dijo que haría comentarios después de acceder al fallo completo. (Reportaje de Victor ‍Pinheiro, Editado en español por Juana Casas)

Reuters
Conforme a
The Trust Project