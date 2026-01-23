Un tribunal brasileño suspende una sentencia antimonopolio contra Meta por WhatsApp Business

SAO PAULO, 23 ene (Reuters) - Un tribunal brasileño ha suspendido ⁠una medida ⁠preventiva del organismo antimonopolio CADE que había prohibido a Meta restringir ⁠las herramientas de ‌inteligencia ​artificial de terceros en WhatsApp Business, según ​ha informado la empresa.

* WhatsApp Business, ‌la versión empresarial ‌de la aplicación, había anunciado ​el año pasado condiciones de uso que prohibían a los proveedores y desarrolladores de IA "acceder a ella o utilizarla".

* La decisión judicial se produce mientras el CADE investiga supuestas prácticas ⁠anticompetitivas por parte de Meta en las nuevas reglas ​de WhatsApp Business tras las quejas de los proveedores de chatbot de IA.

* "Celebramos la decisión judicial que suspende la medida preventiva del CADE. Los hechos no justifican ⁠la intervención en Brasil ni en ningún otro ​lugar", dijo un portavoz de Meta en un comunicado.

* Los números de teléfono brasileños ‍fueron inicialmente exentos de las restricciones de las herramientas de IA la semana pasada, pero esa excepción ya no figuraba en los términos de WhatsApp ​a partir del viernes.

* El CADE dijo que haría comentarios después de acceder al fallo completo. (Reportaje de Victor ‍Pinheiro, Editado en español por Juana Casas)