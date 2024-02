LONDRES, 1 feb (Reuters) - El Tribunal Superior de Londres desestimó el jueves la demanda de Donald Trump contra una empresa británica de investigación privada por un informe que alegaba vínculos entre la campaña de Trump y Rusia.

Trump, favorito para ganar la nominación presidencial republicana en 2024, había presentado una demanda de protección de datos contra Orbis Business Intelligence por las afirmaciones contenidas en un informe escrito por su cofundador, el exagente de inteligencia británico Christopher Steele.

La juez Karen Steyn dictaminó que el caso del expresidente estadounidense no podía continuar, diciendo en un fallo escrito que "no hay razones de peso para permitir que la demanda siga adelante".

Trump dijo en una declaración como testigo hecha pública en octubre que presentó el caso para demostrar que las afirmaciones del llamado informe Steele, publicado por el sitio web BuzzFeed en 2017, de que participó en "actos sexuales pervertidos" en Rusia, son falsas.

Muchas de las acusaciones nunca fueron corroboradas y los abogados de Trump, de 77 años, dijeron que el informe es "atrozmente inexacto" y contenía "numerosas acusaciones falsas, falsificadas o inventadas".

Steyn señaló que Trump dijo que las acusaciones son falsas, añadiendo: "No he considerado, ni he hecho ninguna determinación, en cuanto a la exactitud o inexactitud de las (alegaciones)".

Orbis argumentó que Trump presentó la demanda simplemente para hacer frente a sus "antiguos agravios" contra la empresa y Steele.

Steyn dijo en su sentencia que no necesitaba decidir eso porque Trump no tiene "motivos razonables para presentar una demanda de indemnización o daños y perjuicios".

La demanda de Londres es uno de los muchos casos legales en los que está implicado Trump, que se enfrenta a cuatro procesos penales distintos en Estados Unidos. (Reporte de Sam Tobin; Editado en Español por Ricardo Figueroa)