Un tribunal confirma que Trump debe pagar US$83 millones a la escritora Jean Carroll por difamación

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha reafirmado este lunes la sentencia que obliga al presidente, Donald Trump, a pagar más de US$83 millones (cerca de 71 millones de euros) a la escritora y periodista E. Jean Carroll por difamarla después de que ésta denunciase públicamente un caso de supuesto abuso sexual.

El caso se remonta a 2019, cuando Carroll desveló por primera vez la agresión que sufrió por parte de Trump en el probador de una tienda en Nueva York y que un jurado de Nueva York consideró probado en otro proceso que ya se había saldado con una primera orden para pagar US$5 millones por abusos sexuales y difamación.

Sin embargo, Carroll abrió un segundo frente judicial por difamación contra Trump, que seguía hablando de la escritora, y un jurado le condenó a pagar más de US$83 millones, una cantidad "justa y razonable" en opinión del Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito, según CBS News.

Los magistrados entienden también que Trump no puede acogerse a la inmunidad presidencial en esta causa, uno de los argumentos a los que se agarran los abogados del magnate para tratar de frenar cualquier tipo de embestida judicial contra él, tanto penal como civil. El presidente aún puede llevar el caso ante el Tribunal Supremo.

