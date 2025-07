Un tribunal de apelaciones de EEUU rechaza levantar las restricciones a Associated Press

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha rechazado este martes levantar las restricciones impuestas por la Administración de Donald Trump a los periodistas de Associated Press, vetados de acceder a las comparecencias del presidente en el Despacho Oval, la mansión Mar-a-Lago y el 'Air Force One'. La corte de apelaciones para el circuito del distrito de Columbia ha dejado en firme una decisión judicial anterior emitida el pasado 6 de junio que permitía a funcionarios de la Casa Blanca excluir a los periodistas de Associated Press de un grupo rotatorio que cubre las actividades diarias de Trump, según ha recogido Bloomberg. El fallo anterior argumentaba que espacios como los mencionados no son abiertos al público general ni a todos los medios de prensa, por lo que la Casa Blanca tiene el poder de decidir quiénes pueden acceder. Associated Press pidió al citado tribunal revisar su decisión, si bien ahora la corte ha rechazado la petición. Esto se produce después de que en abril un juez federal de distrito en Washington ordenara a la Casa Blanca eliminar el veto a los periodistas de la agencia de noticias, pero dos meses después un panel de tres jueces falló a favor de la Administración Trump y detuvo la orden del tribunal inferior. La Administración Trump vetó a los periodistas de la agencia de noticias por mantener el uso de la denominación 'golfo de México', después de que el magnate neoyorquino rebautizara al accidente geográfico como 'golfo de América'.