Un tribunal de EEUU rechaza por tercer día consecutivo aplazar el juicio contra Trump por sobornos

Un tribunal de apelaciones de Nueva York ha vuelto a rechazar por tercer día consecutivo el recurso presentado por el expresidente estadounidense Donald Trump para aplazar el juicio en su contra por supuestos sobornos pagados a la exactriz porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, a cambio de su silencio.

La jueza Ellen Gesmer ha vuelto a rechazar la solicitud del equipo legal de Trump, que insiste en que necesitan tiempo para lograr la destitución del juez Juan M. Merchan mientras tratan de impugnar varios de sus fallos judiciales.

El juicio, que ya fue aplazado el mes pasado, está previsto que comience el próximo lunes, por lo que se convertirá en el primero de los que Trump tiene pendientes por la vía penal. Sus abogados insisten en que el juez Merchan no es imparcial dado que una de sus hijas ha trabajado en el passado para el Partido Demócrata, según informaciones del diario 'The New York Times'.

El magnate fue imputado por más de una treintena de cargos por el posible pago secreto de 130.000 dólares (más de 120.000 euros) a Clifford para que guardase silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que ambos habrían mantenido en el pasado y que Trump siempre ha negado.

Los pagos en sí no suponen una ilegalidad, pero sí la forma en que los habría efectuado Trump, con la mediación de su entonces abogado Michael Cohen, ya que ocultó los desembolsos a través del conglomerado empresarial del magnate en un momento clave, previo a las elecciones en que se impuso a la demócrata Hillary Clinton.

Trump, que quiere ser reelegido para la Casa Blanca en las presidenciales de noviembre, se enfrenta a diversos cargos por falsificar sus cuentas en un intento por pantener ocultos estos pagos, si bien ha recalcado que es inocente.