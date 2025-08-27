Un tribunal de Georgia congela las cuentas de siete ONG acusadas de financiar los disturbios en 2024

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Georgia ha congelado las cuentas bancarias de siete ONG acusadas por la Fiscalía del país de financiar los disturbios que estallaron durante el pasado año frente al Parlamento en contra del Gobierno del primer ministro, Irakli Kobajidze.

Las siete ONG, entre las que se encuentran la Fundación Sociedad Civil, Sociedad Internacional para Elecciones Justas y Democracia (ISFED) o Guardianes de la Democracia, están siendo investigadas por delitos como intento de sabotaje y asistencia a organizaciones extranjeras en actividades hostiles.

"Los líderes de las organizaciones mencionadas instaron abiertamente a la desobediencia y la resistencia, mientras que sus actividades organizativas y financieras se centraron exclusivamente en brindar protección financiera a personas involucradas en actos violentos y a sus familiares", reza un comunicado de la Fiscalía.

El Ministerio Público de Georgia ha explicado que las ONG acusadas "pagaron multas a los infractores" y compraron artículos de protección a los manifestantes, como "máscaras de gas, cascos, gafas protectoras o gas pimienta".

"El objetivo de las medidas adoptadas por las ONG fue, por un lado, alentar a las personas involucradas a cometer actos ilegales y, por otro, proteger a quienes participan en dichos actos. En última instancia, estas acciones tuvieron como objetivo debilitar a las fuerzas del orden y perturbar su normal funcionamiento", ha zanjado.

La medida se produce después de que la Oficina Anticorrupción de Georgia iniciara una inspección contra las siete ONG en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) por presuntamente recibir subvenciones proporcionadas por donantes extranjeros sin estar inscritas en la lista.

Cientos de manifestantes salieron a las calles durante el pasado año para criticar la decisión de Kobajidze de abandonar hasta 2028 las aspiraciones de adhesión a la Unión Europea, unas protestas apoyadas por la expresidenta de Georgia Salomé Zurabishvili, quien se convirtió en una figura destacada de la oposición al Gobierno del oficialista Sueño Georgiano.