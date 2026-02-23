Un tribunal de Hong Kong rechaza la apelación de 12 activistas y confirma condenas por subversión

Por Jessie Pang y James Pomfret

HONG KONG, 23 feb (Reuters) - El Tribunal de Apelación de Hong Kong rechazó el lunes una apelación presentada por 12 activistas prodemocráticos y confirmó sus penas de cárcel en un caso de seguridad nacional que, según los críticos, pone de relieve la represión de la disidencia en la ciudad gobernada por China

La apelación se deriva del caso "Hong Kong 47", en el que muchos activistas y políticos prodemocráticos destacados fueron detenidos en masa a principios de 2021 y acusados de conspiración para cometer subversión. Tras un maratoniano proceso judicial, la mayoría de los demócratas condenados a finales de 2024 a penas de entre 4 y 10 años de prisión, mientras que otros dos fueron absueltos. Organizaciones de derechos humanos y los Gobiernos de algunos países, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, denunciaron el caso como una forma de represalia contra la oposición política de Hong Kong y pidieron la liberación inmediata de todos los detenidos.

Los jueces Jeremy Poon, Derek Pang y Anthea Pang escribieron en su sentencia que los acusados formaban parte de una conspiración ideada, defendida y llevada a cabo por el jurista Benny Tai para crear un "arma constitucional de destrucción masiva" destinada a derrocar el orden constitucional en Hong Kong.

¿QUÉ DELITOS HAN COMETIDO?

El caso se centró en unas "elecciones primarias" no oficiales organizadas por los demócratas a mediados de 2020 para seleccionar a los candidatos más fuertes para las próximas elecciones al Consejo Legislativo.

La fiscalía alegó que los demócratas conspiraban para obtener la mayoría con el fin de paralizar al Gobierno vetando indiscriminadamente el presupuesto anual de la ciudad, en un intento de forzar la dimisión del líder de Hong Kong.

Los 11 demócratas que perdieron sus apelaciones contra sus condenas eran los exlegisladores Helena Wong, Lam Cheuk-ting, Raymond Chan y "Long Hair" Leung Kwok-hung; los exconcejales de distrito Clarisse Yeung, Kalvin Ho y Tat Cheng; y los activistas Gwyneth Ho, Owen Chow, Winnie Yu y Gordon Ng.

Los demócratas y otro activista, Prince Wong, también fracasaron en sus apelaciones contra sus sentencias, con la excepción de Gwyneth Ho, que solo apeló su condena.

Tras conocer el resultado, los acusados se mostraron tranquilos y saludaron a sus familiares y simpatizantes.

"¿Qué delitos han cometido?", dijo Chan Po-ying, esposa del activista Leung Kwok-hung, tras el fallo, replicando los argumentos de algunos abogados defensores de que los legisladores de Hong Kong eran libres de votar en contra de cualquier proyecto de ley y vetar el presupuesto como un "sistema de pesos y contrapesos" legítimo en virtud de la miniconstitución de la ciudad.

SE MANTIENE LA ABSOLUCIÓN DE UN DEMÓCRATA

A pesar de las críticas internacionales, Hong Kong y Pekín insisten en que los demócratas recibieron un juicio justo y afirman que la ley de seguridad nacional impuesta por China en 2020 ayudó a restablecer el orden en Hong Kong tras las protestas masivas a favor de la democracia del año anterior.

Los jueces afirmaron que cualquier plan para vetar el presupuesto de forma indiscriminada, independientemente de su contenido o méritos, era "claramente un abuso del poder (de los legisladores)".

Sin embargo, los jueces desestimaron un recurso del Departamento de Justicia contra la absolución del abogado Lawrence Lau, alegando que este nunca había defendido abierta y directamente el veto del presupuesto, como habían hecho los demás.

(Reporte de Jessie Pang y James Pomfret; edición de Saad Sayeed; editado en español por Tomás Cobos)