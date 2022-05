Un tribunal de Irlanda declara a una antigua soldado culpable de unirse a Estado Islámico

Un tribunal de Irlanda ha declarado este lunes culpable a una antigua soldado por unirse al grupo yihadista Estado Islámico tras viajar a Siria a raíz del llamamiento formulado por el entonces 'califa' Abú Bakr al Baghdadi, muerto en 2019 en una operación en Siria por parte de las fuerzas especiales estadounidenses.

La antigua soldado, Lisa Smith, ha sido absuelta de los cargos por financiación del terrorismo por enviar dinero en mayo de 2015 en beneficio del grupo, después de que se declarara inocente de los cargos por pertenencia al grupo entre octubre de 2015 y diciembre de 2019.

La Fiscalía irlandesa argumentó que la mujer, de 40 años, viajó a Siria para unirse al grupo y afirmó que el tribunal no podía obviar el hecho de que viajara miles de kilómetros para sumarse a la organización terrorista y sabiendo que "estaba hasta el cuello de sangre".

Asimismo, sostuvo que Smith no pudo unirse a ninguna organización ni parte del grupo que no fuera parte del entramado yihadista, si bien los abogados de la defensa han incidido en que no hay pruebas de que se uniera a Estado Islámico, según ha recogido la cadena de televisión irlandesa RTÉ.

Smith, que fue parte del Ejército irlandés entre 2001 y 2011, pidió ser licenciada citando contradicciones entre su fe --tras convertirse al islam-- y su papel en el Ejército, especialmente debido a que se le negó una petición para poder usar hiyab en el seno de las Fuerzas Armadas.

Posteriormente, viajó en octubre de 2015 a Turquía desde Dublín, tras lo que cruzó la frontera con la zona del país árabe controlada por Estado Islámico, que se hizo con partes de Irak y Siria tras una ofensiva relámpago lanzada en 2014 que llevó a Al Baghdadi a anunciar la creación de un 'califato'.