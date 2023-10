El Tribunal Superior de Islamabad ha otorgado este jueves una orden de protección al ex primer ministro paquistaní Nawaz Sharif para impedir su arresto de cara a su vuelta al país después de cuatro años en el exilio tras ser condenado por un caso de corrupción.

La Liga Musulmana de Pakistán - Nawaz (PML-N, por sus siglas en inglés), había solicitado al tribunal su protección, que se extenderá hasta el 24 de octubre. Sharif podrá así volver este sábado a Lahore, desde donde previsiblemente tomará las riendas del partido de cara a las elecciones de 2024, ha informado la cadena de televisión Geo TV.

"El ex primer ministro Nawaz Sharif fue descalificado por una historia ficticia e inventada. Fue implicado en casos absurdos y sometido a malos tratos", ha señalado en la red social X el ex primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, hermano de Sharif.

El ex primer ministro fue condenado a siete años de cárcel en diciembre de 2018 por un caso de corrupción. Tras la llegada al poder del ex primer ministro Imran Jan, otros altos cargos de la PLM-N, incluido el ya ex 'premier' Shehbaz Sharif, fueron también detenidos por cargos de corrupción.

El partido PLM-N ha denunciado en numerosas ocasiones que los casos abiertos por corrupción contra sus altos cargos forman parte de una campaña de venganza política por parte del Ejército y el partido anteriormente en el Gobierno, Pakistan Tehrik Insaf (PTI), liderado por Jan.