Un tribunal de la ue respalda el recurso de google contra la multa antimonopolio de 1.490 millones

BRUSELAS, 18 sep (Reuters) - El Tribunal General de la Unión Europea respaldó el miércoles la impugnación de Google, unidad de Alphabet , contra una multa antimonopolio de 1.490 millones de euros (1.660 millones de dólares) impuesta hace cinco años por obstaculizar a sus competidores en la publicidad de búsquedas en internet. "El tribunal (...) confirma la mayor parte de las apreciaciones de la Comisión, pero anula la decisión por la que se impone una multa de casi 1.500 millones de euros a Google, basándose en particular en que no tuvo en cuenta todas las circunstancias pertinentes en su evaluación de la duración de las cláusulas contractuales que había considerado abusivas", dijo el segundo tribunal europeo con sede en Luxemburgo. La Comisión Europea impuso en 2019 la multa al buscador de internet más popular del mundo, una de un trío de multas que han costado a Google un total de 8.250 millones de euros. El caso es el T-334/19 Google y Alphabet contra la Comisión (Google AdSense for Search).

(1 dólar = 0,8990 euros) (Reporte de Foo Yun Chee; escrito por Benoit van Overstraeten; edición de Sudip Kar-Gupta; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

