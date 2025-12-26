Un tribunal de Malasia condena al ex primer ministro Najib Razak por abuso de poder y blanqueo

Por Rozanna Latiff

KUALA LUMPUR, 26 dic (Reuters) -

El encarcelado ex primer ministro malasio Najib Razak fue declarado culpable el viernes de todos los cargos de abuso de poder y blanqueo de capitales en el mayor juicio hasta la fecha por el escándalo de 1MDB, una sentencia que podría tener importantes repercusiones políticas.

El juez aún no había anunciado la sentencia contra Najib por su papel en el desfalco masivo de 1Malaysia Development Berhad mientras era primer ministro, tras declararle culpable de cuatro cargos de abuso de poder y 21 cargos de blanqueo de dinero.

Investigadores de Malasia y Estados Unidos afirman que al menos US$4.500 millones fueron robados de 1MDB, un fondo estatal cofundado por Najib en 2009 mientras ocupaba el cargo. Más de US$1.000 millones fueron a parar supuestamente a cuentas vinculadas a Najib, que ha negado haber cometido delito alguno.

"La afirmación del acusado de que los cargos contra él eran una caza de brujas y estaban motivados políticamente quedó desacreditada por las pruebas frías, contundentes e incontrovertibles contra él, que apuntaban a que el acusado había abusado de su propia posición de poder en 1MDB, junto con los amplios poderes que se le habían conferido", dijo el juez Collin Lawrence Sequerah en su veredicto.

.

Najib podría enfrentarse a penas máximas de cárcel de entre 15 y 20 años por cada cargo, así como a una multa de hasta cinco veces el valor de las presuntas malversaciones.

La sentencia podría agravar las tensiones en la alianza de Gobierno del primer ministro Anwar Ibrahim, que incluye a la antaño dominante Organización Nacional de Malayos Unidos (UMNO, por sus siglas en inglés), sobre la que su antiguo líder, Najib, ha conservado una influencia significativa.

Najib, de 72 años, lleva en prisión desde agosto de 2022, cuando el máximo tribunal de Malasia confirmó una sentencia que le condenaba por corrupción por recibir ilegalmente fondos de una filial de 1MDB. Su condena de 12 años de cárcel en ese caso fue reducida a la mitad el año pasado por un consejo de indultos.

"VÍNCULO INCONFUNDIBLE" CON EL FINANCIERO FUGITIVO

El año pasado, Najib se disculpó por la mala gestión del escándalo durante su mandato, afirmando en repetidas ocasiones que fue engañado por dirigentes de 1MDB y por el financiero prófugo, Jho Low, sobre el origen de los fondos.

El juez Sequerah había declarado anteriormente que las pruebas habían revelado que Najib tenía un "vínculo y conexión inequívocos" con Low, que actuó como "apoderado e intermediario" del entonces primer ministro en los asuntos de 1MDB.

Low, acusado en Estados Unidos por su papel central en el caso, niega haber cometido delito alguno y se encuentra en paradero desconocido.

Najib ha mantenido que Low y otros responsables de 1MDB le engañaron haciéndole creer que los fondos depositados en su cuenta eran donaciones de la familia real saudí.

Sin embargo, Sequerah dijo que el argumento de Najib era "inverosímil" y desestimó las cartas sobre las donaciones presentadas por Najib que supuestamente procedían de la familia real saudí, diciendo que no estaban corroboradas por pruebas y que probablemente eran falsificaciones.

"La conclusión irresistible es que el relato de las donaciones árabes no tiene mérito... las pruebas apuntan inequívocamente al hecho de que el dinero procedía, de hecho, de los fondos de 1MDB", dijo Sequerah.

UNA PRUEBA PARA LA ESTABILIDAD DEL GOBIERNO

El veredicto llega pocos días después de que otro tribunal denegara a Najib la posibilidad de cumplir su condena en arresto domiciliario, una decisión que reavivó las tensiones en el seno de la alianza gobernante de Anwar.

La UMNO de Najib hizo campaña contra Anwar en las elecciones de 2022, pero se unió a su coalición para formar gobierno después de que los comicios acabaran con un parlamento sin mayoría absoluta.

Algunos dirigentes de la UMNO expresaron su decepción por la decisión de denegar el arresto domiciliario a Najib y otros se mostraron indignados por las publicaciones en las redes sociales de algunos miembros de la coalición de Anwar celebrando la sentencia anterior.

(1 $ = 4,0390 ringgit) (Reporte de Rozanna Latiff; Edición de Martin Petty y Kate Mayberry; editado en español por Tomás Cobos)