Un tribunal de malasia ordena la devolución de los relojes lgbtq+ de swatch

Por Ashley Tang

KUALA LUMPUR, 25 nov (Reuters) - Un tribunal de Malasia ordenó el lunes al Gobierno que devolviera los relojes y accesorios con los colores del arcoíris fabricados por Swatch Group que fueron incautados el año pasado por sus diseños que celebraban los derechos LGBTQ+, dijo un fiscal a Reuters.

La homosexualidad es ilegal en Malasia, de mayoría musulmana, y las organizaciones de defensa de los derechos humanos han advertido de la creciente intolerancia hacia la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer (LGBTQ+) en el país del sudeste asiático. En mayo de 2023, Malasia confiscó 172 relojes con los colores del arcoíris de la "colección Orgullo" de la marca suiza en 16 puntos de venta debido a la presencia de las siglas "LGBTQ" en los relojes. Más tarde, el Gobierno prohibió cualquier referencia LGBTQ+ en los relojes, cajas, envoltorios, accesorios u otros artículos de Swatch, alegando que tales productos pueden dañar la moralidad y el interés público. Swatch Group interpuso una demanda contra la incautación, alegando que era ilegal y dañaba su reputación. El lunes, el fiscal Mohammad Sallehuddin Md Ali dijo que el Tribunal Superior de Kuala Lumpur había dictaminado que los relojes debían devolverse a Swatch Group en un plazo de 14 días.

"No se dictó ninguna orden en cuanto a las costas", dijo en un breve mensaje de texto enviado a Reuters. Un abogado de Swatch Group declinó hacer comentarios sobre la decisión. Swatch Group declinó hacer comentarios. El ministro del Interior, Saifuddin Nasution Ismail, dijo que el Gobierno respetaba la decisión del tribunal y que esperaría a que se publicara la sentencia completa antes de decidir si impugnaba el veredicto. Es poco probable que los relojes se vendan en Malasia debido a la orden de prohibición del Gobierno. En julio de 2023, el Gobierno suspendió un festival de música en Kuala Lumpur después de que el vocalista del grupo británico de pop rock The 1975 besara a un compañero en el escenario. El primer ministro, Anwar Ibrahim, que llegó al poder hace dos años con una campaña progresista, ha declarado que su Gobierno no reconocerá los derechos de las personas LGBTQ+. (Información de Ashley Tang; edición de Rozanna Latiff y Saad Sayeed; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters