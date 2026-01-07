Un tribunal de Países Bajos invalida un matrimonio por usar votos generados con IA

Un tribunal de Países Bajos declaró inválido el matrimonio de una pareja porque los votos matrimoniales generados con inteligencia artificial no incluían las fórmulas legales obligatorias.

La pareja se casó en abril de 2025 en Zwolle, en el norte del país. Como querían una ceremonia civil, pidieron a un amigo que oficiara el enlace, quien recurrió a ChatGPT para redactar los votos.

Sin embargo, según una sentencia dictada el martes por el tribunal de Zwolle, se pasó por alto un requisito esencial: la inclusión de una declaración legal en la que los contrayentes afirman que cumplirán todas las obligaciones legales derivadas del matrimonio.

"La declaración antes mencionada muestra que el hombre y la mujer no hicieron referencia al artículo 1:67, apartado 1, del Código Civil neerlandés", señaló el tribunal.

El texto generado por la IA incluía alusiones a "reír juntos, crecer juntos y amarse pase lo que pase", entre otras expresiones, pero omitía la declaración legal obligatoria, por lo que el tribunal decidió anular el matrimonio.

"Esto significa que el acta matrimonial fue inscrita erróneamente en el registro civil", indicó la corte.

Pese a ello, el tribunal permitió que la pareja conserve la fecha de su boda inicial como la de su matrimonio legal.