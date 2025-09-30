Un tribunal de Rusia prorroga un mes la detención de un ciclista francés por supuesta entrada irregular

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Rusia ha prorrogado este martes un mes el periodo de arresto a la espera de juicio contra un ciclista francés arrestado a principios de mes por supuestamente cruzar la frontera de forma irregular cuando intentaba batir el récord mundial de travesía euroasiática en bicicleta, entre la capital de Portugal, Lisboa, y la ciudad rusa de Vladivostok, en el extremo oriental del país.

El servicio de prensa del sistema judicial del krai de Primorski ha confirmado en declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias Interfax que la detención de Sofiane Sehili ha sido prorrogada hasta el 3 de noviembre, sin más detalles sobre el proceso en marcha.

El presidente de la Comisión de Supervisión Pública del krai de Primorski, Vladimir Naidin, apuntó a mediados de mes que el detenido argumenta que tiene un visado electrónico, al tiempo que esgrimió que "es posible que el ciclista entrara por el punto fronterizo equivocado para este visado".

"Sehili confirmó indirectamente que violó la ley. Dijo: 'Entiendo lo que he hecho'. Nos dibujó un diagrama para mostrar cómo cruzó el bosque", manifestó.

Previamente, un tribunal de Primorski había fijado el 4 de octubre como fecha límite para que el detenido permaneciera bajo custodia mientras estaba en marcha la investigación en torno a las presuntas acciones de Sehili, un ciclista de ultrarresistencia que ha recorrido "más de 200.000 kilómetros en más de 50 países" desde 2010, según informa en su página web.