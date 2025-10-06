Un tribunal de Suecia reduce la condena contra el ultraderechista Rasmus Paludan y la sustituye por una multa

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de apelaciones de Suecia ha reducido este lunes la condena a cuatro meses de prisión impuesta contra el ultraderechista sueco-danés Rasmus Paludan por incitar al odio contra determinados grupos étnicos al quemar en público ejemplares del Corán, por lo que el acusado únicamente tendrá que pagar una multa.

La corte de la ciudad de Malmo ha indicado que las anteriores sentencias tenidas en cuenta por un tribunal de menor instancia carecían de la relevancia necesaria y que, por ende, no debían ser tenidas en cuenta.

El tribunal ha indicado ahora que "no era evidente que el mensaje de Paludan tuviera como objetivo criticar a los musulmanes como grupo".

"Es fácil ver sus comentarios como críticas a una religión, lo que no es punible como incitación a la violencia contra un grupo étnico determinado", establece la Justicia.

Paludan, de 43 años, se convirtió en la primera persona en ser juzgada en el país por quemar un Corán durante una manifestación, según informaciones recogidas por la cadena de televisión SVT.

En abril de 2022, Paludan puso una loncha de beicon sobre un ejemplar del Corán al que posteriormente prendió fuego, una actitud que suscitó numerosas críticas y que repitió en varias ocasiones --tanto enfrente de mezquitas como de la Embajada de Turquía en Estocolmo, lo que provocó un aumento de la tensión en las relaciones entre Ankara y Estocolmo--.