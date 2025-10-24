Un tribunal de Turquía desestima el caso contra el líder de la oposición
- 1 minuto de lectura'
(Reescribe con la sentencia, reacción del mercado, cambia el titular)
Por Ece Toksabay
ANKARA, 24 oct (Reuters) -
destituir al líder del principal partido de la oposición, Ozgur Ozel, y anular el resultado de las deliberaciones del congreso anual de 2023
El caso
una prueba del inestable equilibrio entre democracia y autocracia en el país.
Si el tribunal hubiera decidido
destituir
a Ozel, la oposición podría haberse sumido en una mayor confusión y luchas internas, lo que habría aumentado las posibilidades del presidente Tayyip Erdogan de prolongar su gobierno de 22 años en este país
, de grandes dimensiones,
miembro de la OTAN y
con una
gran economía de mercado emergente.
Pero el tribunal desestimó el caso,
lo que impulsó
los activos turcos. Tras el veredicto, el principal índice turco Borsa Istanbul subía un 3,4% y la lira se fortalecía.
(Información de Ece Toksabay y Jonathan Spicer; edición de Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
