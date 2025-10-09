Un tribunal decreta prisión provisional para catorce de los detenidos en las protestas postelectorales

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Tiflis, capital de Georgia, ha decretado prisión provisional para 14 de los 36 detenidos por los disturbios que se produjeron durante las protestas en contra de los resultados de las elecciones locales, en las que el oficialismo se impuso claramente en medio del boicot al que se sumó gran parte de la oposición.

Todos fueron detenidos este lunes, dos días después de unas protestas en las que los organizadores llamaron a derrocar el Gobierno y en las que se produjeron los primeros choques con la Policía cuando manifestantes pretendieron irrumpir en el Palacio Presidencial en el centro de Tiflis, informa el portal Georgia Civil.

Entre los enviados a prisión preventiva hay tres dirigentes políticos, Murtaz Zodelava e Irakli Nadiradze, del Movimiento Nacional Unido, y Paata Manjgaladze, del partido Sí a Europa, acusados de estar detrás de la organización de estas protestas junto al coronel retirado Lasha Beridze y Paata Burchuladze.

La oposición instó a boicotear unas elecciones locales en las que finalmente el oficialista Sueño Georgiano se impuso con algo más del 81% de los votos, ganando las 64 alcaldías del país. Varias fuerzas de la oposición no han reconocido estos comicios, ni los legislativos de hace un año.

En los últimos meses se han venido produciendo importantes manifestaciones en este país del Cáucaso, después de que el Gobierno decidiera a finales de 2024 paralizar las negociaciones de adhesión a la UE hasta 2028, provocando el descontento de una parte de la sociedad que veía en ello un acercamiento a Moscú.