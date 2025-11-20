Un tribunal español condena a Meta a pagar US$550 millones a medios digitales

MADRID, 20 nov (Reuters) - Un tribunal español ha condenado a la multinacional tecnológica Meta a pagar 479 millones de euros (US$552 millones) a medios de comunicación digitales españoles por prácticas de competencia desleal e infracción de la normativa de protección de datos de la UE.

El Juzgado de lo Mercantil de Madrid informó el jueves de que la indemnización, que deberá pagarse a 87 editores de prensa digital y agencias de noticias, está relacionada con el uso por parte de Meta de datos personales para publicidad comportamental en Facebook e Instagram.

Meta obtuvo una "ventaja competitiva significativa" en el mercado español de la publicidad en línea mediante el tratamiento ilegal de los datos de los usuarios.

Meta no respondió de inmediato a la petición de Reuters de hacer comentarios.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que una comisión del Congreso de los Diputados investigaría a Meta por posibles violaciones de la privacidad de sus usuarios de Facebook e Instagram.

(US$1 = 0,8681 euros) (Información de Emma Pinedo; edición de Andrei Khalip; edición en español de Paula Villalba)