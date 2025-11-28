Un tribunal español ordena prisión preventiva para el exministro Ábalos

MADRID, 28 nov (Reuters) -

El Tribunal Supremo español ordenó el jueves prisión preventiva para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, implicado en uno de los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno de izquierdas del presidente Pedro Sánchez.

En un auto al que tuvo acceso Reuters, el tribunal dijo que Ábalos, que también fue un alto cargo del gobernante Partido Socialista, debe permanecer en prisión preventiva por riesgo de fuga.

La semana pasada, los fiscales anticorrupción dijeron que pedían 24 años de prisión para Ábalos.

Ábalos está acusado —junto con su ayudante Koldo García y un empresario— de amañar contratos públicos de suministros médicos, como mascarillas, durante la pandemia del COVID-19, cuando era miembro del gabinete.

Ábalos y García han negado cualquier delito. (Información de Emma Pinedo; edición de David Latona; edición en español de Jorge Ollero Castela)