Un tribunal europeo desestima la petición de Amazon de eliminar su categorización en la UE

19 nov (Reuters) - El Tribunal General de la Unión Europea desestimó el miércoles la petición de Amazon de que se suprimiera su designación como plataforma sujeta a requisitos más estrictos en virtud de las normas de la UE sobre contenidos en internet.

Amazon había impugnado la legalidad de la disposición de la Ley de Servicios Digitales de la UE que especifica qué plataformas en internet se consideran "muy grandes". Estas empresas están obligadas a hacer más para combatir los contenidos ilícitos y nocivos en sus plataformas.

El gigante estadounidense de la venta por internet había alegado ante los tribunales que los mercados como Amazon Store no plantean riesgos sistémicos.

Pero el segundo tribunal más alto de la UE dijo que el bloque no se equivocaba al considerar que las plataformas de internet muy grandes, incluidos los mercados que superan el umbral de 45 millones de usuarios, constituían un riesgo para la sociedad.

Según el Tribunal, los riesgos consistían en "difundir contenidos ilegales o vulnerar derechos fundamentales, incluida la protección de los consumidores".

"Las obligaciones impuestas a esas plataformas (...) tienen por objeto prevenir esos riesgos, aunque supongan importantes cargas financieras para ellas."

El tribunal también desestimó todos los demás argumentos de Amazon.

Amazon no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Información de Bart Meijer y Alessandro Parodi; información adicional de Supantha Mukherjee y Ros Russell; edición en español de María Bayarri Cárdenas)