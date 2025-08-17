Un tribunal extiende el arresto de tres sospechosos por la muerte del jefe de las fuerzas de protección nuclear

MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal ruso ha decidido extender este domingo la detención de tres personas acusadas por la muerte del entonces jefe de las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, el teniente general Igor Kirillov.

El tribunal Basmanny de Moscú ha aceptado la petición de los investigadores de ampliar la detención de Ajmadzhon Kurbonov, Batujan Tochiyev y Ramazan Padiev hasta el próximo 17 de noviembre por el caso de la muerte de Kirillov y de su asistente, Ilia Polikarpov, según ha recogido la agencia de noticias TASS.

El teniente murió en diciembre de 2024 tras explosionar una bomba colocada en un patinete eléctrico que estaba aparcado a la entrada de un edificio residencial en la capital rusa, Moscú. Las autoridades abrieron una causa penal por el asesinato de los dos militares.

Kirillov estaba al frente de las tropas encargadas de la lucha contra los efectos de las armas nucleares, radiológicas, biológicas y químicas, conocidas en general como armas de destrucción masiva, y también de las operaciones de seguridad civil en caso de accidente nuclear, bacteriológico, químico o medioambiental.

Su muerte tuvo lugar apenas un día después de que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) anunciara la imputación del militar por su supuesta responsabilidad en el uso de armamento Unquímico en el país en el marco de la invasión, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.