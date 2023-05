Un tribunal francés prohíbe la venta de dos herbicidas a base de glifosato

PARÍS, 12 mayo (Reuters) - Un tribunal francés prohibió la venta de dos herbicidas que contienen glifosato producidos por el grupo químico suizo Syngenta debido a la falta de análisis sobre el daño potencial del producto para algunos animales salvajes.

"Se anuló la decisión del 30 de septiembre de 2020 de la agencia francesa de seguridad sanitaria ANSES de renovar la autorización de comercialización del producto químico Touchdown Systeme 4", indica este viernes una sentencia del tribunal administrativo de Montpellier, en el sur de Francia.

"No se ha respetado el principio de cautela" por falta de un procedimiento de evaluación completo.

Otra decisión similar se adoptó en relación con el herbicida Touchdown Foret de Syngenta.

El glifosato, desarrollado por primera vez por la unidad Monsanto de Bayer bajo la marca Roundup, ha sido un foco de controversia desde que una agencia de la Organización Mundial de la Salud concluyó en 2015 que probablemente causa cáncer.

El presidente Emmanuel Macron se comprometió en 2017 a poner fin al uso de glifosato en Francia en un plazo de tres años, pero su Gobierno dijo después que tendría en cuenta si existían otras soluciones. La aprobación del glifosato por parte de la UE se prorrogó un año más en diciembre.

Otros herbicidas a base de glifosato siguen estando disponibles en Francia.

La decisión del tribunal de Montpellier sobre los productos de Syngenta se produjo a raíz de una petición de la asociación ecologista Generation Futures, que afirmaba que la ANSES no había tenido en cuenta el principio de precaución y no había obtenido una evaluación de riesgos sobre los animales vertebrados e invertebrados no objetivo.

Syngenta France no respondió a una solicitud de comentarios y la ANSES no pudo hacer comentarios inmediatamente.

Tienen dos meses para apelar la decisión, dijo un portavoz de Generations Futures. (Reportaje de Sybille de La Hamaide; Editado en español por Juana Casas)

Reuters