Un tribunal francés rechaza la suspensión del sitio web de Shein

Un tribunal francés rechazó este viernes la petición del Estado de suspender el sitio de Shein en Francia por considerarla "desproporcionada", después de que el gigante asiático del comercio electrónico retirara los productos ilícitos que se vendían en su plataforma.

Las autoridades francesas habían solicitado bloquear durante tres meses la web de esta empresa de moda ultrarrápida tras detectarse en ella armas, medicamentos prohibidos y muñecas sexuales con apariencia infantil.

Las autoridades pidieron que la plataforma solo pudiera reabrir si aplicaba medidas para evitar que las infracciones se repitieran.

El tribunal judicial de París reconoció un "grave perjuicio al orden público", pero consideró que la venta de los artículos en cuestión había sido "puntual" y señaló que Shein había retirado los productos.

No obstante, el tribunal emitió una "instrucción" a Shein para que no reanude la venta de "productos sexuales que puedan constituir contenido pornográfico sin implementar medidas de verificación de edad".