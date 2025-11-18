Un tribunal francés rechaza una demanda contra Perrier por considerar que el agua mineral es "natural"

Por Dominique Patton

PARÍS, 18 nov (Reuters) - Un tribunal francés desestimó el martes una demanda contra Perrier presentada por la asociación de consumidores UFC-Que Choisir, que había solicitado la retirada de todas las botellas de agua mineral con gas por lo que consideraba una comercialización engañosa de la marca como "natural".

La asociación de consumidores había alegado que la marca, propiedad de Nestlé, no podía describirse como agua mineral "natural", dado que utiliza la microfiltración, y que podría existir un riesgo potencial para la salud derivado de una filtración que aún no ha sido plenamente aprobada por las autoridades.

El tribunal de Nanterre dictaminó, sin embargo, que no había pruebas suficientes de un riesgo urgente para la salud o de una clara violación de la ley que justificaran una medida tan drástica.

Declaró que Perrier podía seguir vendiéndose como antes y condenó a UFC-Que Choisir a pagar las costas judiciales de Nestlé.

PERRIER CELEBRA LA DECISIÓN

"Acogemos con satisfacción la decisión del tribunal de rechazar todas las demandas de UFC-Que Choisir en este caso. La decisión de hoy confirma que la seguridad alimentaria de las aguas minerales naturales Perrier siempre ha estado garantizada", declaró un portavoz de Nestlé.

Este caso es el último de un escándalo que rodea a la marca desde que los medios de comunicación franceses informaron el año pasado que Perrier y muchos otros productores de agua mineral trataban ilegalmente su agua para evitar la contaminación.

Una investigación encargada por el Senado francés concluyó en mayo que el gobierno francés había encubierto el uso de tratamientos durante años.

Nestlé dijo que lamenta el uso de estos tratamientos y ha dejado de utilizarlos, sustituyéndolos por la microfiltración que, según afirma, es segura y no altera la composición mineral del agua.

