Un tribunal italiano avala la extradición a Alemania de un sospechoso del ataque al Nord Stream

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de la ciudad italiana de Bolonia ha aprobado la extradición a Alemania de un ciudadano ucraniano vinculado con el sabotaje al gasoducto Nord Stream en el mar Báltico, después de que el Supremo hubiese intervenido en el proceso y frenado el traslado por posibles errores procedimentales.

El sospechoso, Sergei K., de 49 años, había sido detenido a finales de agosto en Rimini cuando se encontraba de vacaciones junto a su familia. La Justicia alemana le reclama por atentar en septiembre de 2022 contra infraestructuras del Estado, pero la defensa se oponía a su traslado.

Su abogado, Nicola Canestrini, ha confirmado este lunes la aprobación de la extradición por parte del tribunal de apelaciones, aunque ya ha adelantado que presentará un nuevo recurso ante el Supremo por falta de garantías, lo que abre una nueva pausa temporal de hasta un mes.

Desde su arresto, el sospechoso permanece recluido en una prisión de alta seguridad. "Este caso no sólo trata del futuro de un hombre, sino también de la credibilidad del sistema europeo de cooperación judicial. La confianza mutua no puede ser ciega", ha advertido Canestrini en un comunicado remitido a Europa Press.

Está considerado uno de los presuntos autores intelectuales de los sabotajes a una red de gasoductos clave para el suministro de gas de Rusia a Europa. Las autoridades polacas también arrestaron recientemente a otro ciudadano ucraniano por los mismos hechos, aunque en este caso tanto la Justicia como el Gobierno de Polonia han rechazado la extradición.