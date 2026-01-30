Un tribunal italiano niega una extradición por prisiones calamitosas en Brasil

El hombre, Pablo Daniel Castro, de 47 años, fue condenado el 26 de julio de 2024 a 15 años y 11 meses de prisión por el tribunal de Belo Horizonte por delitos cometidos allí en noviembre de 2015.

Por lo tanto, en virtud de una orden de detención, Castro fue detenido en Pragelato (Turín) el 1 de julio de 2025: durante una audiencia había negado el consentimiento a la extradición.

Una decisión reiterada luego por sus abogados, Francesca Monticone y Alexandro Maria Tirelli, a pesar de que está en vigencia un tratado bilateral de extradición entre los dos países.

Y, como es sabido, la extradición de un país a otro suele concederse fácilmente.

Sin embargo, los abogados, en un escrito de la defensa, se refirieron a las inhumanas condiciones carcelarias en Brasil.

El Tribunal había pedido a las autoridades brasileñas —entre otras cosas— información sobre la prisión donde Castro habría sido encerrado, las dimensiones, el mobiliario y los servicios de la celda, las condiciones higiénico-sanitarias de la estructura y las actividades durante el encarcelamiento.

También había preguntado cuáles eran los "mecanismos nacionales e internacionales para controlar los métodos actuales de detención" y qué medidas garantizan "a los presos las condiciones necesarias para salvaguardar las exigencias del respeto a la dignidad humana".

Por lo tanto, los plazos fijados para una respuesta (70 días) han expirado, sobre la base de un estudio minucioso de informes internacionales como los del ACNUR de agosto de 2015, del Comité de la ONU de 2017 y de dos sentencias del Tribunal Supremo Federal de Brasil que ponen de relieve los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que se ven obligados los presos en Brasil.

Así, el Tribunal no concedió el 27 de enero la extradición.

El fiscal, sin embargo, había pedido que se aceptara la solicitud de extradición.

"La sentencia del Tribunal de Apelación de Turín —comentó Tirelli— marca un paso completamente nuevo en la cooperación judicial entre Italia y Brasil".

"Aunque parte de un caso específico, el conocimiento de las graves cuestiones críticas del sistema penitenciario brasileño está destinado a tener un impacto estructural en las futuras relaciones de cooperación. Es, a todos los efectos, una sentencia que marca un punto de inflexión".

Para Castro, la historia judicial en Italia terminó y está en libertad; en caso de expatriación, sin embargo, sería detenido en ejecución de la orden de detención de Interpol.

