Un tribunal japonés condena a cadena perpetua al asesino del ex primer ministro Abe, según la NHK

Por Kiyoshi Takenaka y Fred Mery

NARA, JAPÓN, 21 ene (Reuters) -

Un tribunal japonés ha condenado este miércoles a cadena perpetua a un hombre de 45 años por disparar mortalmente al ex primer ministro Shinzo Abe, según informó la cadena pública NHK, en un incidente que conmocionó al país hace tres años y medio.

Tetsuya Yamagami fue detenido en el acto en julio de 2022 tras disparar mortalmente a Abe con un arma de fabricación casera mientras pronunciaba un discurso de campaña en la ciudad occidental de Nara. Abe, el primer ministro más longevo del país, tenía 67 años.

El veredicto de culpabilidad era casi seguro después de que Yamagami admitiera haber matado a Abe en la primera vista celebrada en el Tribunal de Distrito de Nara en octubre y la atención se había centrado en la severidad de la sentencia.

El mes pasado, los fiscales solicitaron cadena perpetua, calificando el acto de "incidente extremadamente grave sin precedentes en la historia de la posguerra".

Aunque en aquel momento ya no era primer ministro de Japón, Abe seguía siendo una fuerza poderosa en el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD). Su muerte ha dejado un vacío en el partido, que desde entonces ha sido testigo de dos carreras por el liderazgo y, por extensión, de una sucesión de primeros ministros.

El propio Abe fue primer ministro durante un total de 3188 días a lo largo de dos mandatos distintos, y dimitió en septiembre de 2020 alegando motivos de salud.

Su protegida Sanae Takaichi lidera ahora Japón y el PLD, pero el control del partido sobre el poder ha disminuido considerablemente.

El asesinato de Abe también sacó a la luz un profundo vínculo entre su partido y la Iglesia de la Unificación, una organización que muchos consideran una secta. Una investigación interna del partido descubrió que más de un centenar de legisladores tenían tratos con el grupo, lo que llevó a muchos votantes a rechazar al PLD, que ha gobernado Japón durante la mayor parte del periodo de posguerra.

declaró ante el tribunal que guardaba rencor a la Iglesia de la Unificación después de que una cuantiosa donación de su madre a la misma causara dificultades económicas a su familia, y que descargó su ira contra Abe porque el ex primer ministro había enviado una vez un mensaje de vídeo a un acto celebrado por un grupo afiliado a la iglesia.

Fundada en Corea del Sur en 1954, la Iglesia de la Unificación es famosa por sus bodas multitudinarias y cuenta con seguidores japoneses como fuente clave de ingresos. Los abogados de Yamagami, por su parte, argumentaron que debía tenerse en cuenta la desgracia familiar causada por la donación a la Iglesia de la Unificación y limitar su pena de prisión a 20 años como máximo.

Aunque Abe era una figura polarizadora a nivel nacional, era de los pocos líderes mundiales que mantenía una buena relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Abe fue el primer líder extranjero en reunirse con Trump tras su victoria electoral en 2016 y ambos forjaron un estrecho vínculo jugando al golf en Estados Unidos y Japón. La primera ministra Takaichi se ha referido en repetidas ocasiones a su amistad en sus propias relaciones con Trump. (Información de Kiyoshi Takenaka en Tokio, Información adicional de Fred Mery en Nara; Edición de Chang-Ran Kim y Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)