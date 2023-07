Un tribunal keniano da luz verde al plan de aumento del IVA al combustible anunciado por el presidente Ruto

Un tribunal de apelaciones de Kenia ha aprobado el plan de subida fiscal anunciado por el Gobierno del presidente William Ruto y que contempla, entre otros aspectos, subir un 100 por 100 el IVA sobre los combustibles.

Este nuevo plan pretende recaudar en torno a 1.200 millones de euros en las arcas p√ļblicas del pa√≠s africano durante el actual a√Īo fiscal. La exitosa apelaci√≥n de este viernes tiene lugar despu√©s de que un tribunal inferior ordenara, a principios de mes, paralizar la iniciativa despu√©s de que varios cr√≠ticos pusieran en duda su constitucionalidad.

En respuesta, el tribunal esgrime primero que "los impuestos son un mecanismo continuo que los ciudadanos pueden reclamar en el momento en que se excedan de lo correspondiente", de acuerdo con el dictamen.

Sin embargo, m√°s importante todav√≠a es que este plan est√° integrado en los Presupuestos Generales y su suspensi√≥n significaba que las cuentas no podr√≠an quedar aprobadas; un varapalo enorme para Ruto, que no lleva ni un a√Īo en el cargo, indica el diario 'The Nation'.

Cerca de una treintena de personas han muerto en el marco de las √ļltimas manifestaciones contra el Gobierno de Ruto, quien se impuso a su rival y n√©mesis pol√≠tica, Raila Odinga, en las disputadas elecciones del a√Īo pasado. Las protestas convocadas por el l√≠der opositor sacudieron la capital, Nairobi, y otras ciudades del pa√≠s, en medio de una dura represi√≥n por parte de las fuerzas de seguridad kenianas.

Odinga, quien fue primer ministro entre 2008 y 2013 y que rechaz√≥ la victoria de Ruto en las elecciones de agosto de 2022 --a las que concurri√≥ con el apoyo del presidente saliente, Uhuru Kenyatta--, hizo a finales de junio un llamamiento a una campa√Īa de desobediencia civil ante la subida de los impuestos al combustible.

