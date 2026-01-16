Un tribunal noruego declara culpable a un islamista de orquestar el ataque mortal del Orgullo de 2022

OSLO, 16 ene (Reuters) -

Un tribunal noruego declaró el viernes a un islamista culpable de orquestar un tiroteo mortal en un bar gay durante las celebraciones del Orgullo de Oslo en 2022 y lo condenó a 30 años de cárcel.

Arfan Bhatti, ciudadano noruego de 48 años nacido en Oslo, fue juzgado por complicidad en terrorismo con agravantes, aunque se encontraba en Pakistán en el momento del ataque.

Dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas de bala cuando un solitario, identificado como el noruego de origen iraní Zaniar Matapour, abrió fuego el London Pub, centro neurálgico de la escena LGBTQ+ de Oslo, y un bar contiguo en el centro de la capital noruega. Decenas de personas más sufrieron heridas leves en el caos posterior.

En julio de 2024, Matapour fue declarado culpable de asesinato y terrorismo con agravantes por perpetrar el atentado, y también fue condenado a 30 años de prisión, la pena más larga posible según la legislación noruega.

Bhatti fue extraditado a Noruega en 2024 y ha permanecido detenido. Se declaró inocente en el juicio y puede recurrir la sentencia.

Una investigación independiente sobre la respuesta de las autoridades concluyó en 2023 que la policía podría haber evitado el atentado si hubiera actuado siguiendo un chivatazo de una agencia de inteligencia extranjera.

Dos expertos psiquiátricos forenses concluyeron ante el tribunal que Bhatti padecía un trastorno disocial grave de la personalidad y cumplía los criterios de psicopatía, aunque determinaron que seguía siendo penalmente responsable de sus actos. (Información de Terje Solsvik en Oslo y Soren Jeppesen en Copenhague; edición de Aidan Lewis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)