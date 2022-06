Un tribunal ordena la puesta en libertad del exministro brasileño de Educación Milton Riberio

El juez federal Ney Bello ha ordenado este jueves la puesta en libertad del exministro brasileño de Educación Milton Ribeiro, un día después de que fuera apresado junto a varias personas más por un supuesto caso de corrupción y tráfico de influencias cuando era el titular de la cartera.

Junto a él, han sido liberados también el resto de las personas que fueron detenidas el miércoles, entre ellos los otros dos principales sospechosos del caso, los pastores evangelistas Gilmar Santos y Arilton Moura. El juez Bello no ha decretado en su decisión ninguna medida alternativa para ninguno de ellos.

"En un Estado democrático y de derecho ninguno puede ser encarcelado sin el debido acceso a la decisión que le conduce a la prisión, por el motivo obvio de que es imposible defenderse de aquello que no se sabe lo que es", explica el juez, para quien "no hay relación alguna" entre Ribeiro y la administración, por lo que "ya no puede llevar a cabo cualquier acto" que justifique la necesidad de cárcel.

Bello, que cuenta con un amplio historial de decisiones alineadas con los intereses del Palacio del Planalto, es uno de los favoritos para asumir una de las vacantes abiertas en el Tribunal Superior de Justicia.

A finales de marzo, Ribeiro dejó su cargo como titular de Educación en medio de las sospechas de corrupción, después de que el diario 'Folha de Sao Paulo' filtrara una grabación en la que se le podía escuchar asegurar en una reunión con alcaldes que, a petición del presidente, Jair, Bolsonaro, son Santos y Moura quienes deciden cómo repartir el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo de Educación (FNDE).

A raíz de esta y otras publicaciones en las que se hacía referencia a una suerte de gabinete paralelo dentro del Ministerio de Educación, varios fueron los alcaldes y autoridades locales que denunciaron que estos dos pastores evangelistas habían exigido sobornos a cambio de liberar estas partidas del FNDE.

A finales de marzo, la Policía Federal, a petición de la Procuraduría General, comenzó una investigación por estos hechos, que el Gobierno sostiene ya vienen siendo investigados desde 2021 por iniciativa del propio Ministerio de Educación.

Cuestionado por esta grabación, Ribeiro, que fue uno de los nueve cambios ministeriales dentro de la última crisis de gobierno, negó la mayor y aseguró que el presidente no pidió nunca tal cosa. Bolsonaro, que en un primer momento aseguró que pondría la cara en el fuego por él, ahora ha cambiado de decisión y ha pedido que pague por sus actos.