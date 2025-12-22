Un tribunal suizo admite la demanda de unos isleños indonesios a Holcim por el calentamiento global

ZÚRICH, 22 dic (Reuters) -

Un tribunal suizo ha decidido admitir a trámite una demanda contra el fabricante suizo de cemento Holcim por el calentamiento global, alegando que la empresa está haciendo muy poco para reducir las emisiones de carbono, según informaron el lunes las partes implicadas en el caso.

Cuatro habitantes de la isla indonesia de Pari, de apenas un metro y medio de elevación y que ha sufrido repetidas inundaciones debido al aumento del nivel del mar provocado por el aumento de las temperaturas, presentaron en enero de 2023 una demanda ante el tribunal cantonal de Zug, Suiza.

La organización sin ánimo de lucro Ayuda de la Iglesia Evangélica Reformada Suiza (conocida como HEKS/EPER), que respalda el caso de Pari, dijo que el tribunal había decidido admitir a trámite la demanda. En un comunicado, Holcim reconoció que el tribunal había admitido el caso y afirmó que tiene intención de apelar.

El tribunal no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.

Según HEKS/EPER, es la primera vez que un tribunal admite a trámite un litigio climático contra una gran empresa en Suiza.

Holcim afirma que está plenamente comprometida a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050 y que sigue un planteamiento riguroso y basado en la ciencia para lograrlo. La empresa también afirma que ha reducido las emisiones directas de CO2 de sus operaciones en más de un 50% desde 2015.

Los demandantes reclaman a Holcim una indemnización por los daños climáticos sufridos, una participación financiera en las medidas de protección contra las inundaciones y una rápida reducción de las emisiones de CO2.

La producción de cemento representa alrededor del 7% de las emisiones mundiales de CO2, según la Asociación Mundial del Cemento y el Hormigón. (Información de Denis Balibouse y Dave Graham; edición de Chris Reese; edición en español de Jorge Ollero Castela)