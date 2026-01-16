Un tribunal surcoreano condena a 5 años de cárcel al expresidente Yoon por obstrucción a la justicia

SEÚL, 16 ene (Reuters) -

Un tribunal surcoreano condenó el viernes al expresidente Yoon Suk-yeol a cinco años de prisión por cargos que incluían la obstrucción de intentos de arrestarle tras su fallido intento de imponer la ley marcial.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró a Yoon culpable de obstruir a las autoridades en la ejecución de una orden de arresto relacionada con su declaración de ley marcial en diciembre de 2024, según mostró la retransmisión en directo de la sentencia.

También fue declarado culpable de cargos que incluyen la falsificación de documentos oficiales y el incumplimiento del proceso legal requerido para la ley marcial.

La sentencia es la primera relacionada con los cargos penales a los que se enfrenta Yoon por su fallida declaración de la ley marcial.

La sentencia puede recurrirse. (Información de Heejin Kim y Jack Kim; editado por Ed Davies; edición en español de María Bayarri Cárdenas)