Un tribunal surcoreano permite la emisión de acciones de Korea Zinc para fundición en EE. UU.

Por Hyunjoo Jin, Heejin Kim y Heekyong Yang

SEÚL, 24 dic (Reuters) - Un tribunal surcoreano rechazó el miércoles la petición de dos importantes accionistas de Korea Zinc —MBK Partners y YoungPoong— de bloquear el plan de la refinería de zinc de emitir nuevas acciones para ayudar a financiar una fundición estadounidense de US$7.400 millones.

La sentencia, que despeja el camino para el proyecto, hizo subir las acciones de Korea Zinc hasta un 5%, mientras que las de YoungPoong cayeron hasta un 10,5%.

La semana pasada, Korea Zinc, el mayor productor mundial de zinc refinado, dijo que construiría una refinería de minerales críticos de US$7.400 millones en el estado de Tennessee, financiada en gran parte por el Gobierno de EEUU y destinada a reducir la dependencia estadounidense de China para los materiales utilizados en chips, electrónica y armamento.

Según el plan, Korea Zinc venderá acciones por valor de US$1.900 millones a una empresa conjunta controlada por el Gobierno de EEUU e inversores estratégicos estadounidenses no identificados, que pasarían a controlar alrededor del 10% de la empresa surcoreana.

En un comunicado, Korea Zinc agradeció al tribunal su decisión y añadió que seguiría adelante con su proyecto de fundición en EEUU y trabajaría para aumentar el valor de la empresa y de los accionistas.

"También trataremos de contribuir a la economía nacional y a la seguridad económica de Corea del Sur como actor clave en la cadena de suministro de minerales críticos".

La empresa de capital riesgo MBK Partners y el conglomerado YoungPoong, que juntos poseen alrededor del 46% de Korea Zinc, se mostraron decepcionados por la decisión del tribunal y reiteraron su preocupación por la posible dilución de las acciones y la equidad de las condiciones de inversión. (Reporte de Hyunjoo Jin, Heejin Kim y Heekyong Yang; edición de Ed Davies; editado en español por Tomás Cobos)