Un tribunal ugandés archiva caso de primer acusado de "homosexualidad agravada"

KAMPALA, 3 feb (Reuters) - Un tribunal ugandés retiró el lunes los cargos contra el primer hombre del ⁠país acusado de "homosexualidad agravada", ⁠delito castigado con la pena de muerte en virtud de una Ley contra la Homosexualidad, según informó su abogado a Reuters.

Este ⁠país del ‌este ​de África promulgó la Ley contra la Homosexualidad en 2023, desafiando la presión ​de los gobiernos occidentales y de grupos de derechos humanos locales ‌e internacionales.

Considerada una de las leyes más duras ‌del mundo contra la comunidad ​LGBT, castiga con cadena perpetua las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo e impone la pena de muerte en los casos considerados "agravados".

Esa categorización incluye los delitos reincidentes, las relaciones homosexuales que transmiten enfermedades terminales o las relaciones sexuales con menores, personas mayores o personas con discapacidad.

El entonces joven de 20 años, procedente de Soroti, en el noreste de ⁠Uganda, pasó casi un año en prisión preventiva tras ser detenido en agosto de 2023 ​y acusado de homosexualidad agravada, según informó su abogado, Douglas Mawadri, a Reuters el martes.

El hombre fue acusado de "relaciones sexuales ilegales" con un hombre de 41 años.

Durante el proceso, que duró más de dos años, la fiscalía modificó la acusación y acusó al hombre de "relaciones carnales contra el orden natural", un delito ⁠tipificado en el código penal de Uganda que conlleva cadena perpetua, según explicó Mawadri.

El lunes, "el ​magistrado archivó el caso al considerar que el acusado no está en pleno uso de sus facultades mentales tras un largo periodo de prisión preventiva", dijo Mawadri a ‍Reuters.

Mawadri dijo que la sentencia se dictó oralmente en el tribunal y que la versión escrita estaría disponible en una fecha posterior.

Un portavoz del poder judicial de Uganda no hizo comentarios de inmediato.

La Ley contra la Homosexualidad de Uganda de 2023 suscitó una condena ​generalizada y amenazas de sanciones, y llevó al Banco Mundial a suspender la nueva financiación a Uganda durante casi dos años. Estados Unidos impuso restricciones de visado a algunos funcionarios ugandeses. (Edición por ‍George Obulutsa; edición por Michael Perry; edición en español de Paula Villalba)