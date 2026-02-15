Un triple de Barnes impulsa a las Estrellas sobre Resto del Mundo en inicio del Juego de Estrellas

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Scottie Barnes encestó un triple decisivo en la prórroga, y el equipo “Estrellas” de estadounidenses venció al equipo "Resto del Mundo" 37-36 en el primer partido del minitorneo que compone el Juego de Estrellas de la NBA el domingo.

Anthony Edwards anotó 13 puntos y convirtió el triple del empate con 13,3 segundos por jugar en el tiempo reglamentario para dar inicio al evento principal del fin de semana del Juego de Estrellas en el Intuit Dome de los Clippers de Los Ángeles.

Edwards encestó un tiro de 14 pies para abrir el periodo de prórroga a cinco puntos. Victor Wembanyama metió un triple, pero la estrella de los Raptors Barnes lo terminó al anotar el único tiro que intentó en el partido.

Wembanyama está cumpliendo su promesa de tomarse el partido en serio, al anotar 14 puntos para liderar al equipo Resto del Mundo. Karl-Anthony Towns sumó 10 unidades, pero Norman Powell —un californiano nacido y criado en el estado que representa a Jamaica a nivel internacional— falló un posible tiro ganador para el Mundo cuando sonó la bocina del final del tiempo reglamentario.

La NBA está probando su cuarto formato del Juego de Estrellas en cuatro años, en otro intento por sacudir su vitrina anual de mitad de temporada, que ha soportado críticas por el esfuerzo cada vez más indiferente de los jugadores y el menor interés de los televidentes.

El nuevo y atractivo esquema enfrenta a dos equipos de All-Stars estadounidenses contra un equipo que representa al resto del mundo, con la esperanza de avivar la pasión nacionalista de jugadores y aficionados en un año olímpico. Los tres equipos disputan un torneo todos contra todos de partidos de 12 minutos para determinar el duelo final.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes