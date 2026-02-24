Un triplete de Sorloth clasifica al Atlético para los octavos de final de la Liga de Campeones

MADRID, 24 feb (Reuters) - El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth marcó un triplete con el que el equipo español se impuso al Club Brujas belga el martes por 4-1 en el partido de vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones, lo que lo colocó en octavos de final con un resultado global de 7-4.

Johnny Cardoso marcó el otro gol para el equipo local, mientras que Joel Ordóñez anotó para el Brujas en el minuto 36.

El Atlético abrió el marcador después de que Hugo Vetlesen, del Brujas, tuvo dos buenas ocasiones rechazadas en los primeros minutos, después de que los belgas salieron con intención de atacar y con un juego de presión alta a pesar de no ser favoritos tras el empate 3-3 en el partido de ida de la semana pasada.

Pero la calidad del Atlético triunfó tras una segunda parte dominante. El equipo participará en el sorteo de octavos de final del viernes para determinar si se enfrenta al Liverpool o al Tottenham Hotspur. (Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Javier López de Lérida)