Un Van der Poel de récord gana el Mundial de ciclocrós

El neerlandés Mathieu van der Poel se convirtió en campeón del mundo de ciclocrós por octava vez (récord) al imponerse por delante de su compatriota Tibor Del Grosso y del belga Thibau Nys, este domingo en Hulst, Países Bajos.

La estrella de la bicicleta compartía hasta ahora el récord de títulos mundiales con el belga Eric De Vlaeminck (7).

En casa, Van der Poel no dejó lugar a la sorpresa: en un trazado de 3,35 kilómetros, recorrido ocho veces a lo largo de los fosos de la ciudad fortificada de Hulst, tomó la cabeza tras apenas tres minutos de carrera y ya no la soltó, imponiéndose con más de medio minuto de ventaja.

Las estadísticas del corredor del Alpecin son impresionantes. Esta temporada, el nieto de Raymond Poulidor ha ganado las trece carreras de ciclocrós en las que ha participado.

En las tres últimas temporadas, solo ha sido derrotado una vez, el 21 de enero de 2024 en Benidorm por el belga Wout Van Aert, ausente el domingo.

En los once Mundiales que ha disputado de la disciplina, Van der Poel ha subido diez veces al podio, ocho de ellas al peldaño más alto.

Motivos suficientes para considerarlo "el mejor ciclocrosista de la historia", admitió el belga Sven Nys (padre de Thibau), considerado una de las leyendas de la disciplina con 140 victorias a principios de los años 2000.

Además de sus éxitos en el ciclocrós, Van der Poel posee también un palmarés impresionante en carretera, con un título mundial en Glasgow en 2023 y victorias en Milán-San Remo (2023, 2025), París-Roubaix (2023, 2024, 2025) y el Tour de Flandes (2020, 2022, 2024).