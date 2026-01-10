Un video muestra a hombres enmascarados y armados golpeando a un palestino en la Cisjordania ocupada

TEL AVIV, Israel (AP) — Decenas de hombres enmascarados armados con palos atacaron un vivero de plantas y golpearon e hirieron a un palestino en la Cisjordania ocupada, según testigos de la agresión y un video obtenido por The Associated Press.

La grabación de las cámaras de seguridad muestra a hombres vestidos en su mayoría de negro y con los rostros cubiertos, y como varios de ellos golpean y patean a un hombre en el suelo.

Dos personas que presenciaron el ataque y son miembros de la familia propietaria de las instalaciones afirmaron que colonos israelíes golpearon a Basim Saleh Yassin, de 67 años, cuando intentaba huir del vivero ubicado en la localidad de Deir Sharaf, en el norte de Cisjordania. Ambos hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Yassin está ingresado en el hospital y sufre fracturas en la mano y otras lesiones en el rostro, el pecho y la espalda, agregaron. Cuatro autos fueron quemados y destruidos en el vivero.

El incidente es el último de una serie de actos violentos, cada vez más frecuentes, perpetrados por colonos en Cisjordania. Las agresiones se intensificaron durante la cosecha de la aceituna palestina, en octubre y principios de noviembre, y han continuado desde entonces.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó a los responsables como “un puñado de extremistas” e instó a las fuerzas de seguridad a perseguirlos por “el intento de tomarse la justicia por su mano". Pero grupos palestinos y de derechos humanos sostienen que el problema va mucho más allá de unas pocas manzanas podridas, y que las agresiones se han convertido en un fenómeno diario en todo el territorio.

El ejército de Israel dijo que envió soldados al cruce de Shavei Shomron —cerca del lugar del ataque— tras recibir reportes de que decenas de israelíes enmascarados estaban vandalizando propiedades. Se detuvo a tres sospechosos que fueron trasladados a una comisaría para ser interrogados, añadió apuntando que las fuerzas de seguridad condenan la violencia de cualquier tipo.

Según uno de los miembros de la familia propietaria del vivero germano-palestino, es la tercera vez que las instalaciones son atacadas en un año.

El incidente anterior fue en septiembre y le costó al negocio más de US$600.000, ya que sus oficinas e instalaciones sufrieron daños, agregó.

Cuando los trabajadores vieron llegar a los colonos el jueves, huyeron, pero como Yassin es sordo, no pudo escuchar las advertencias, apuntó.

En el video, Yassin escapa corriendo de un grupo de personas enmascaradas antes de caer al suelo.

Un hombre lo patea y otro lo golpea dos veces con lo que parece ser un palo. Yassin permanece de rodillas mientras vuelve a ser golpeado y luego coloca las manos en el suelo en cuatro patas. Cuando los hombres se marchan, uno le propina una patada en la cabeza mientras otros lo golpean nuevamente hasta que se le ve tendido en el pavimento.

——

Magdy informó desde El Cairo, Egipto.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.