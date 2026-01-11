Un video verificado por la AFP muestra cuerpos en la capital iraní frente a una morgue

Un video, cuya localización fue autenticada el domingo por la AFP, muestra decenas de cuerpos amontonados fuera de una morgue en el sur de Teherán, que una ONG de defensa de derechos humanos considera como víctimas de la represión de las manifestaciones en Irán.

Las imágenes, geolocalizadas en la morgue de Kahrizak, en el sur de la capital iraní, muestran los cuerpos envueltos en bolsas negras delante de la morgue de Teherán, y los que al parecer son iraníes en busca de sus familiares desaparecidos.

El video fue publicado en línea por primera vez el sábado. La morgue es conocida oficialmente bajo el nombre de Centro Médico-Legal de Diagnóstico y Laboratorio de la provincia de Teherán.

La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, indica que esas imágenes "muestran a muchas personas muertas en manifestaciones nacionales en Irán".

La organización Hengaw, también basada en Noruega, afirma igualmente haber autenticado esas imágenes que muestran "decenas de cuerpos ensangrentados al interior y al exterior de la morgue de Kahrizak", lo que evidencia un "crimen de una magnitud de una gravedad considerable".

Defensores de derechos humanos acusaron a las fuerzas de seguridad de utilizar balas reales para reprimir las manifestaciones que comenzaron hace dos semanas, en un contexto de corte de internet desde hace más de 60 horas en el país.

Además, temen que centenares de personas hayan muerto.