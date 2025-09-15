Un vistazo a la 23ª jornada del fútbol de Brasil
Resultados y goleadores de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol brasileño…
Resultados y goleadores de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol brasileño, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Fortaleza 2 Breno Lopes (31), Bruno Pacheco (47)
Vitória 0
Gremio 0
Mirassol 1 Alesson (45)
Palmeiras 4 Vitor Roque (4, 24, 43), Lucas Evangelista (29)
Internacional 1 Johan Carbonero (72)
Fluminense 0
Corinthians 1 Matheuzinho (73)
- Domingo:
Red Bull Bragantino 1 Eduardo Sasha (57 penal)
Sport 1 Erick Lacerda (90+3)
Atlético Mineiro 1 Igor Gomes (59)
Santos 1 Tiquinho Soares (87 penal)
Juventude 0
Flamengo 2 Giorgian De Arrascaeta (32), Emerson Royal (87)
Sao Paulo 1 Juan Dinenno (7)
Botafogo 0
Vasco 2 Philippe Coutinho (12), Carlos Cuesta (80)
Ceará 2 Antonio Galeano (16), Pedro Henrique (90+5)
- Lunes:
(23:00 GMT) Bahia
Cruzeiro
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 50 22 15 5 2 47 10 37
2. Palmeiras 46 21 14 4 3 32 17 15
3. Cruzeiro 44 22 13 5 4 35 15 20
4. Mirassol 38 21 10 8 3 36 20 16
5. Bahia 36 20 10 6 4 28 22 6
6. Botafogo 35 21 10 5 6 30 14 16
7. Sao Paulo 35 23 9 8 6 27 23 4
8. Red Bull Bragantino 31 23 9 4 10 28 33 -5
9. Corinthians 29 23 7 8 8 24 28 -4
10. Fluminense 28 21 8 4 9 25 29 -4
11. Ceará 27 22 7 6 9 21 22 -1
12. Internacional 27 22 7 6 9 26 33 -7
13. Atlético Mineiro 25 21 6 7 8 21 25 -4
14. Gremio 25 22 6 7 9 20 27 -7
15. Vasco 23 22 6 5 11 32 33 -1
16. Santos 23 22 6 5 11 21 32 -11
17. Vitória 22 23 4 10 9 19 34 -15
18. Juventude 21 22 6 3 13 19 43 -24
19. Fortaleza 18 22 4 6 12 22 34 -12
20. Sport 11 21 1 8 12 15 34 -19
