Un vistazo a la 23ª jornada del fútbol de Brasil

Resultados y goleadores de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol brasileño, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Fortaleza 2 Breno Lopes (31), Bruno Pacheco (47)

Vitória 0

Gremio 0

Mirassol 1 Alesson (45)

Palmeiras 4 Vitor Roque (4, 24, 43), Lucas Evangelista (29)

Internacional 1 Johan Carbonero (72)

Fluminense 0

Corinthians 1 Matheuzinho (73)

- Domingo:

Red Bull Bragantino 1 Eduardo Sasha (57 penal)

Sport 1 Erick Lacerda (90+3)

Atlético Mineiro 1 Igor Gomes (59)

Santos 1 Tiquinho Soares (87 penal)

Juventude 0

Flamengo 2 Giorgian De Arrascaeta (32), Emerson Royal (87)

Sao Paulo 1 Juan Dinenno (7)

Botafogo 0

Vasco 2 Philippe Coutinho (12), Carlos Cuesta (80)

Ceará 2 Antonio Galeano (16), Pedro Henrique (90+5)

- Lunes:

(23:00 GMT) Bahia

Cruzeiro

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 50 22 15 5 2 47 10 37

2. Palmeiras 46 21 14 4 3 32 17 15

3. Cruzeiro 44 22 13 5 4 35 15 20

4. Mirassol 38 21 10 8 3 36 20 16

5. Bahia 36 20 10 6 4 28 22 6

6. Botafogo 35 21 10 5 6 30 14 16

7. Sao Paulo 35 23 9 8 6 27 23 4

8. Red Bull Bragantino 31 23 9 4 10 28 33 -5

9. Corinthians 29 23 7 8 8 24 28 -4

10. Fluminense 28 21 8 4 9 25 29 -4

11. Ceará 27 22 7 6 9 21 22 -1

12. Internacional 27 22 7 6 9 26 33 -7

13. Atlético Mineiro 25 21 6 7 8 21 25 -4

14. Gremio 25 22 6 7 9 20 27 -7

15. Vasco 23 22 6 5 11 32 33 -1

16. Santos 23 22 6 5 11 21 32 -11

17. Vitória 22 23 4 10 9 19 34 -15

18. Juventude 21 22 6 3 13 19 43 -24

19. Fortaleza 18 22 4 6 12 22 34 -12

20. Sport 11 21 1 8 12 15 34 -19

