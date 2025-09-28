Un vistazo a la 25ª jornada del fútbol de Brasil
Resultados y goleadores de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol de Brasil:
- Sábado:
Fortaleza 1 Lucas Sasha (44)
Sport 0
Vasco 2 Rayan (8), Paulo Henrique (61)
Cruzeiro 0
Juventude 1 Enio (63)
Internacional 1 Alan Patrick (24)
Atlético Mineiro 1 Vitor Hugo (9)
Mirassol 0
- Domingo:
(14h00 GMT) Gremio
Vitória
(19h00 GMT) Bahia
Palmeiras
Fluminense
Botafogo
(21h30 GMT) Red Bull Bragantino
Santos
(23h30 GMT) Corinthians
Flamengo
- Lunes:
(23h00 GMT) Sao Paulo
Ceará
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 51 23 15 6 2 48 11 37
2. Cruzeiro 50 25 15 5 5 39 19 20
3. Palmeiras 49 22 15 4 3 36 18 18
4. Mirassol 42 24 11 9 4 41 24 17
5. Botafogo 40 24 11 7 6 35 18 17
6. Bahia 37 23 10 7 6 31 28 3
7. Sao Paulo 35 24 9 8 7 27 24 3
8. Fluminense 31 22 9 4 9 26 29 -3
9. Red Bull Bragantino 31 24 9 4 11 29 35 -6
10. Vasco 30 25 8 6 11 38 35 3
11. Corinthians 29 24 7 8 9 24 29 -5
12. Gremio 29 24 7 8 9 24 30 -6
13. Ceará 28 23 7 7 9 22 23 -1
14. Atlético Mineiro 28 23 7 7 9 22 26 -4
15. Internacional 28 24 7 7 10 29 37 -8
16. Santos 26 23 7 5 11 22 32 -10
17. Juventude 22 24 6 4 14 20 46 -26
18. Vitória 22 24 4 10 10 19 35 -16
19. Fortaleza 21 24 5 6 13 24 38 -14
20. Sport 14 23 2 8 13 16 35 -19
prb-bds/raa/
Otras noticias de Brasileirao
- 1
Tuiteros de brazos caídos: los números que desnudan cómo a Milei se le complicó la batalla de las redes
- 2
La historia detrás de un hombre que eligió un lugar insólito para vivir y lo recomienda
- 3
Así quedó conformada la final del Mundial de vóley Filipinas 2025
- 4
Combina misterio, suspenso psicológico y drama, está en Netflix y es ideal para ver este fin de semana