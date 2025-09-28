LA NACION

Un vistazo a la 25ª jornada del fútbol de Brasil

Resultados y goleadores de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de...

  1 minuto de lectura
Resultados y goleadores de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol de Brasil:

- Sábado:

Fortaleza 1 Lucas Sasha (44)

Sport 0

Vasco 2 Rayan (8), Paulo Henrique (61)

Cruzeiro 0

Juventude 1 Enio (63)

Internacional 1 Alan Patrick (24)

Atlético Mineiro 1 Vitor Hugo (9)

Mirassol 0

- Domingo:

(14h00 GMT) Gremio

Vitória

(19h00 GMT) Bahia

Palmeiras

Fluminense

Botafogo

(21h30 GMT) Red Bull Bragantino

Santos

(23h30 GMT) Corinthians

Flamengo

- Lunes:

(23h00 GMT) Sao Paulo

Ceará

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 51 23 15 6 2 48 11 37

2. Cruzeiro 50 25 15 5 5 39 19 20

3. Palmeiras 49 22 15 4 3 36 18 18

4. Mirassol 42 24 11 9 4 41 24 17

5. Botafogo 40 24 11 7 6 35 18 17

6. Bahia 37 23 10 7 6 31 28 3

7. Sao Paulo 35 24 9 8 7 27 24 3

8. Fluminense 31 22 9 4 9 26 29 -3

9. Red Bull Bragantino 31 24 9 4 11 29 35 -6

10. Vasco 30 25 8 6 11 38 35 3

11. Corinthians 29 24 7 8 9 24 29 -5

12. Gremio 29 24 7 8 9 24 30 -6

13. Ceará 28 23 7 7 9 22 23 -1

14. Atlético Mineiro 28 23 7 7 9 22 26 -4

15. Internacional 28 24 7 7 10 29 37 -8

16. Santos 26 23 7 5 11 22 32 -10

17. Juventude 22 24 6 4 14 20 46 -26

18. Vitória 22 24 4 10 10 19 35 -16

19. Fortaleza 21 24 5 6 13 24 38 -14

20. Sport 14 23 2 8 13 16 35 -19

