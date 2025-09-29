LA NACION

Un vistazo a la 25ª jornada del fútbol de Brasil

Resultados y goleadores de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Un vistazo a la 25ª jornada del fútbol de Brasil
Un vistazo a la 25ª jornada del fútbol de Brasil

Resultados y goleadores de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol de Brasil:

- Sábado:

Fortaleza 1 Lucas Sasha (44')

Sport 0

Vasco da Gama 2 Rayan (8'), Paulo Henrique (61')

Cruzeiro 0

Juventude 1 Enio (63')

Internacional 1 Alan Patrick (24')

Atlético Mineiro 1 Vitor Hugo (9')

Mirassol 0

- Domingo:

Gremio 3 André (45+2'), Amuzu (67'), Aravena (89')

Vitória 1 Cantalapiedra (49')

Bahia 1 Ademir (78')

Palmeiras 0

Fluminense 2 Cano (33'), Lima (89')

Botafogo 0

Red Bull Bragantino 2 Lucas Barbosa (30'), Pedro Henrique (77')

Santos 2 Lautaro Díaz (56'), Barreal (60')

Corinthians 1 Yuri Alberto (47')

Flamengo 2 De Arrascaeta (55'), Luiz Araujo (87')

- Lunes:

(23h00 GMT) Sao Paulo

Ceará

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 54 24 16 6 2 50 12 38

2. Cruzeiro 50 25 15 5 5 39 19 20

3. Palmeiras 49 23 15 4 4 36 19 17

4. Mirassol 42 24 11 9 4 41 24 17

5. Botafogo 40 25 11 7 7 35 20 15

6. Bahia 40 24 11 7 6 32 28 4

7. Sao Paulo 35 24 9 8 7 27 24 3

8. Fluminense 34 23 10 4 9 28 29 -1

9. Red Bull Bragantino 32 25 9 5 11 31 37 -6

10. Gremio 32 25 8 8 9 27 31 -4

11. Vasco 30 25 8 6 11 38 35 3

12. Corinthians 29 25 7 8 10 25 31 -6

13. Ceará 28 23 7 7 9 22 23 -1

14. Atlético Mineiro 28 23 7 7 9 22 26 -4

15. Internacional 28 24 7 7 10 29 37 -8

16. Santos 27 24 7 6 11 24 34 -10

17. Juventude 22 24 6 4 14 20 46 -26

18. Vitória 22 25 4 10 11 20 38 -18

19. Fortaleza 21 24 5 6 13 24 38 -14

20. Sport 14 23 2 8 13 16 35 -19

prb-bds/raa/

LA NACION
Más leídas
  1. El “cubo negro” de Florencia: protestas, polémicas estéticas, políticas y una investigación judicial
    1

    El “cubo negro” de Florencia: protestas, polémicas estéticas y políticas y una causa judicial

  2. Se viene otra semana tensa y hay expectativas por una reunión con el campo
    2

    Retenciones: se viene otra semana tensa y hay expectativas por una reunión con el campo

  3. La solución de una provincia para las vacas que están en una situación compleja
    3

    “Corral del Estado”: la solución de una provincia para las vacas que están en una situación compleja

  4. Una jugadora de hockey se desvaneció en pleno partido y murió
    4

    Una jugadora de hockey se desvaneció en pleno partido y murió

Cargando banners ...