Un vistazo a la 25ª jornada del fútbol de Brasil
Resultados y goleadores de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol de Brasil:
- Sábado:
Fortaleza 1 Lucas Sasha (44')
Sport 0
Vasco da Gama 2 Rayan (8'), Paulo Henrique (61')
Cruzeiro 0
Juventude 1 Enio (63')
Internacional 1 Alan Patrick (24')
Atlético Mineiro 1 Vitor Hugo (9')
Mirassol 0
- Domingo:
Gremio 3 André (45+2'), Amuzu (67'), Aravena (89')
Vitória 1 Cantalapiedra (49')
Bahia 1 Ademir (78')
Palmeiras 0
Fluminense 2 Cano (33'), Lima (89')
Botafogo 0
Red Bull Bragantino 2 Lucas Barbosa (30'), Pedro Henrique (77')
Santos 2 Lautaro Díaz (56'), Barreal (60')
Corinthians 1 Yuri Alberto (47')
Flamengo 2 De Arrascaeta (55'), Luiz Araujo (87')
- Lunes:
(23h00 GMT) Sao Paulo
Ceará
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 54 24 16 6 2 50 12 38
2. Cruzeiro 50 25 15 5 5 39 19 20
3. Palmeiras 49 23 15 4 4 36 19 17
4. Mirassol 42 24 11 9 4 41 24 17
5. Botafogo 40 25 11 7 7 35 20 15
6. Bahia 40 24 11 7 6 32 28 4
7. Sao Paulo 35 24 9 8 7 27 24 3
8. Fluminense 34 23 10 4 9 28 29 -1
9. Red Bull Bragantino 32 25 9 5 11 31 37 -6
10. Gremio 32 25 8 8 9 27 31 -4
11. Vasco 30 25 8 6 11 38 35 3
12. Corinthians 29 25 7 8 10 25 31 -6
13. Ceará 28 23 7 7 9 22 23 -1
14. Atlético Mineiro 28 23 7 7 9 22 26 -4
15. Internacional 28 24 7 7 10 29 37 -8
16. Santos 27 24 7 6 11 24 34 -10
17. Juventude 22 24 6 4 14 20 46 -26
18. Vitória 22 25 4 10 11 20 38 -18
19. Fortaleza 21 24 5 6 13 24 38 -14
20. Sport 14 23 2 8 13 16 35 -19
