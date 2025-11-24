Un vistazo a la 35ª jornada del campeonato brasileño de fútbol
Resultados y goleadores de los partidos de la 35ª jornada del campeonato de fútbol brasileño...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la 35ª jornada del campeonato de fútbol brasileño, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Botafogo 3 Cuiabano (15'), Artur (19'), Marçal (83')
Gremio 2 André (49'), Carlos Vinicius (90')
Palmeiras 0
Fluminense 0
Flamengo De Arrascaeta (50'), Jorginho (64' de penal), Bruno Henrique (72')
Red Bull Bragantino
- Domingo:
Sao Paulo 2 Bobadilla (7'), Rigoni (90+4')
Juventude 1 Ferraresi (90+6' en contra)
Bahia 1 Pulga (73')
Vasco 0
Sport 1 Pablo (29')
Vitória 3 Candido (13' en contra), Cantalapiedra (15'), Renato Kayser (48')
Cruzeiro 3 Kaio Jorge (26', 49'), Arroyo (64')
Corinthians 0
- Lunes:
Mirassol
Ceará
Internacional
Santos
- Domingo 30 de noviembre:
Fortaleza
Atlético Mineiro
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 74 35 22 8 5 73 23 50
2. Palmeiras 70 35 21 7 7 58 29 29
3. Cruzeiro 68 35 19 11 5 52 25 27
4. Mirassol 60 34 16 12 6 55 34 21
5. Botafogo 58 35 16 10 9 50 32 18
6. Bahia 56 35 16 8 11 47 43 4
7. Fluminense 55 35 16 7 12 40 38 2
8. Sao Paulo 48 35 13 9 13 40 40 0
9. Red Bull Bragantino 45 35 13 6 16 40 53 -13
10. Corinthians 45 35 12 9 14 38 42 -4
11. Atlético Mineiro 44 34 11 11 12 37 39 -2
12. Gremio 43 35 11 10 14 39 46 -7
13. Vasco 42 35 12 6 17 50 52 -2
14. Ceará 42 34 11 9 14 32 32 0
15. Internacional 40 34 10 10 14 39 47 -8
16. Vitória 39 35 9 12 14 32 48 -16
17. Santos 37 34 9 10 15 35 49 -14
18. Fortaleza 34 34 8 10 16 37 53 -16
19. Juventude 33 35 9 6 20 33 64 -31
20. Sport 17 35 2 11 22 28 66 -38
