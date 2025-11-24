LA NACION

Un vistazo a la 35ª jornada del campeonato brasileño de fútbol

Resultados y goleadores de los partidos de la 35ª jornada del campeonato de fútbol brasileño...

Un vistazo a la 35ª jornada del campeonato brasileño de fútbol
Un vistazo a la 35ª jornada del campeonato brasileño de fútbol

Resultados y goleadores de los partidos de la 35ª jornada del campeonato de fútbol brasileño, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Botafogo 3 Cuiabano (15'), Artur (19'), Marçal (83')

Gremio 2 André (49'), Carlos Vinicius (90')

Palmeiras 0

Fluminense 0

Flamengo De Arrascaeta (50'), Jorginho (64' de penal), Bruno Henrique (72')

Red Bull Bragantino

- Domingo:

Sao Paulo 2 Bobadilla (7'), Rigoni (90+4')

Juventude 1 Ferraresi (90+6' en contra)

Bahia 1 Pulga (73')

Vasco 0

Sport 1 Pablo (29')

Vitória 3 Candido (13' en contra), Cantalapiedra (15'), Renato Kayser (48')

Cruzeiro 3 Kaio Jorge (26', 49'), Arroyo (64')

Corinthians 0

- Lunes:

Mirassol

Ceará

Internacional

Santos

- Domingo 30 de noviembre:

Fortaleza

Atlético Mineiro

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 74 35 22 8 5 73 23 50

2. Palmeiras 70 35 21 7 7 58 29 29

3. Cruzeiro 68 35 19 11 5 52 25 27

4. Mirassol 60 34 16 12 6 55 34 21

5. Botafogo 58 35 16 10 9 50 32 18

6. Bahia 56 35 16 8 11 47 43 4

7. Fluminense 55 35 16 7 12 40 38 2

8. Sao Paulo 48 35 13 9 13 40 40 0

9. Red Bull Bragantino 45 35 13 6 16 40 53 -13

10. Corinthians 45 35 12 9 14 38 42 -4

11. Atlético Mineiro 44 34 11 11 12 37 39 -2

12. Gremio 43 35 11 10 14 39 46 -7

13. Vasco 42 35 12 6 17 50 52 -2

14. Ceará 42 34 11 9 14 32 32 0

15. Internacional 40 34 10 10 14 39 47 -8

16. Vitória 39 35 9 12 14 32 48 -16

17. Santos 37 34 9 10 15 35 49 -14

18. Fortaleza 34 34 8 10 16 37 53 -16

19. Juventude 33 35 9 6 20 33 64 -31

20. Sport 17 35 2 11 22 28 66 -38

