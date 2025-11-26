LA NACION

Un vistazo a la 36ª jornada del Brasileirão

Resultados y goleadores de los partidos de la 36ª jornada del campeonato...

Resultados y goleadores de los partidos de la 36ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Martes:

Atlético Mineiro 1 Bernard (34)

Flamengo 1 Bruno Henrique (90+2)

Grémio 3 Amuzu (45+3), Carlos Vinicius (61 penal), Willian (85 penal)

Palmeiras 2 Facundo Torres (24), Benedetti (90+5)

- Miércoles:

(22h00 GMT) Red Bull Bragantino

Fortaleza

- Jueves:

(23h30 GMT) Fluminense

São Paulo

- Viernes:

(22h00 GMT) Juventude

Bahia

(22h30 GMT) Vasco

Internacional

(00h30 GMT) Santos

Sport

- Sábado:

(19h00 GMT) Vitória

Mirassol

(00h00 GMT) Ceara

Cruzeiro

- Domingo:

(19h00 GMT) Corinthians

Botafogo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 75 36 22 9 5 74 24 50

2. Palmeiras 70 36 21 7 8 60 32 28

3. Cruzeiro 68 35 19 11 5 52 25 27

4. Mirassol 63 35 17 12 6 58 34 24

5. Botafogo 58 35 16 10 9 50 32 18

6. Bahia 56 35 16 8 11 47 43 4

7. Fluminense 55 35 16 7 12 40 38 2

8. São Paulo 48 35 13 9 13 40 40 0

9. Grémio 46 36 12 10 14 42 48 -6

10. Red Bull Bragantino 45 35 13 6 16 40 53 -13

11. Corinthians 45 35 12 9 14 38 42 -4

12. Atlético Mineiro 45 35 11 12 12 38 40 -2

13. Vasco 42 35 12 6 17 50 52 -2

14. Ceara 42 35 11 9 15 32 35 -3

15. Internacional 41 35 10 11 14 40 48 -8

16. Vitória 39 35 9 12 14 32 48 -16

17. Santos 38 35 9 11 15 36 50 -14

18. Fortaleza 34 34 8 10 16 37 53 -16

19. Juventude 33 35 9 6 20 33 64 -31

20. Sport 17 35 2 11 22 28 66 -38

prb-bds/ag

