Un vistazo a la 36ª jornada del Brasileirão
Resultados y goleadores de los partidos de la 36ª jornada del campeonato...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la 36ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Martes:
Atlético Mineiro 1 Bernard (34)
Flamengo 1 Bruno Henrique (90+2)
Grémio 3 Amuzu (45+3), Carlos Vinicius (61 penal), Willian (85 penal)
Palmeiras 2 Facundo Torres (24), Benedetti (90+5)
- Miércoles:
(22h00 GMT) Red Bull Bragantino
Fortaleza
- Jueves:
(23h30 GMT) Fluminense
São Paulo
- Viernes:
(22h00 GMT) Juventude
Bahia
(22h30 GMT) Vasco
Internacional
(00h30 GMT) Santos
Sport
- Sábado:
(19h00 GMT) Vitória
Mirassol
(00h00 GMT) Ceara
Cruzeiro
- Domingo:
(19h00 GMT) Corinthians
Botafogo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 75 36 22 9 5 74 24 50
2. Palmeiras 70 36 21 7 8 60 32 28
3. Cruzeiro 68 35 19 11 5 52 25 27
4. Mirassol 63 35 17 12 6 58 34 24
5. Botafogo 58 35 16 10 9 50 32 18
6. Bahia 56 35 16 8 11 47 43 4
7. Fluminense 55 35 16 7 12 40 38 2
8. São Paulo 48 35 13 9 13 40 40 0
9. Grémio 46 36 12 10 14 42 48 -6
10. Red Bull Bragantino 45 35 13 6 16 40 53 -13
11. Corinthians 45 35 12 9 14 38 42 -4
12. Atlético Mineiro 45 35 11 12 12 38 40 -2
13. Vasco 42 35 12 6 17 50 52 -2
14. Ceara 42 35 11 9 15 32 35 -3
15. Internacional 41 35 10 11 14 40 48 -8
16. Vitória 39 35 9 12 14 32 48 -16
17. Santos 38 35 9 11 15 36 50 -14
18. Fortaleza 34 34 8 10 16 37 53 -16
19. Juventude 33 35 9 6 20 33 64 -31
20. Sport 17 35 2 11 22 28 66 -38
prb-bds/ag
- 1
iPhone 17: Mercado Libre debuta como vendedor de Apple con cuotas sin interés y plan canje
- 2
La fiesta de 15 años de la hija de Julieta Fazzari y Octavio Borro, recordados por ¡Grande, pá! y Jugate conmigo
- 3
El descargo del Puma Rodríguez tras el incidente en un avión de American Airlines
- 4
Murió al intentar salvar a su hija, que se ahogaba, y su otro hijo está desaparecido