Un vistazo a la 37ª jornada del fútbol brasileño
1 minuto de lectura
Resultados y goleadores de los partidos de la 37ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Martes:
Vasco 0
Mirassol 2 Renato Marques (70), Carlos Eduardo (90+2)
Grémio 1 André (54)
Fluminense 2 Soteldo (19, 52)
- Miércoles:
(22h00 GMT) Fortaleza
Corinthians
Bragantino
Vitória
(22h30 GMT) Juventude
Santos
(23h00 GMT) São Paulo
Internacional
Bahia
Sport
(00h30 GMT) Flamengo
Ceara
Atlético Mineiro
Palmeiras
- Jueves:
(22h30 GMT) Cruzeiro
Botafogo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 75 36 22 9 5 74 24 50
2. Palmeiras 70 36 21 7 8 60 32 28
3. Cruzeiro 69 36 19 12 5 53 26 27
4. Mirassol 66 37 18 12 7 60 36 24
5. Fluminense 61 37 18 7 12 48 39 9
6. Botafogo 59 36 16 11 9 52 34 18
7. Bahia 57 36 16 9 11 48 44 4
8. São Paulo 48 36 13 9 14 40 46 -6
9. Corinthians 46 36 12 10 14 40 44 -4
10. Grémio 46 37 12 10 15 43 50 -7
11. Vasco 45 37 13 6 18 55 55 0
12. Red Bull Bragantino 45 36 13 6 17 40 54 -14
13. Atlético Mineiro 45 36 11 12 13 38 41 -3
14. Ceara 43 36 11 10 15 33 36 -3
15. Vitória 42 36 10 12 14 34 48 -14
16. Santos 41 36 10 11 15 39 50 -11
17. Internacional 41 36 10 11 15 41 53 -12
18. Fortaleza 40 36 10 10 16 39 53 -14
19. Juventude 34 36 9 7 20 34 65 -31
20. Sport 17 36 2 11 23 28 69 -41
