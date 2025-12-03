Un vistazo a la 37ª jornada del fútbol brasileño

LA NACION

Resultados y goleadores de los partidos de la 37ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Martes:

Vasco 0

Mirassol 2 Renato Marques (70), Carlos Eduardo (90+2)

Grémio 1 André (54)

Fluminense 2 Soteldo (19, 52)

- Miércoles:

(22h00 GMT) Fortaleza

Corinthians

Bragantino

Vitória

(22h30 GMT) Juventude

Santos

(23h00 GMT) São Paulo

Internacional

Bahia

Sport

(00h30 GMT) Flamengo

Ceara

Atlético Mineiro

Palmeiras

- Jueves:

(22h30 GMT) Cruzeiro

Botafogo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 75 36 22 9 5 74 24 50

2. Palmeiras 70 36 21 7 8 60 32 28

3. Cruzeiro 69 36 19 12 5 53 26 27

4. Mirassol 66 37 18 12 7 60 36 24

5. Fluminense 61 37 18 7 12 48 39 9

6. Botafogo 59 36 16 11 9 52 34 18

7. Bahia 57 36 16 9 11 48 44 4

8. São Paulo 48 36 13 9 14 40 46 -6

9. Corinthians 46 36 12 10 14 40 44 -4

10. Grémio 46 37 12 10 15 43 50 -7

11. Vasco 45 37 13 6 18 55 55 0

12. Red Bull Bragantino 45 36 13 6 17 40 54 -14

13. Atlético Mineiro 45 36 11 12 13 38 41 -3

14. Ceara 43 36 11 10 15 33 36 -3

15. Vitória 42 36 10 12 14 34 48 -14

16. Santos 41 36 10 11 15 39 50 -11

17. Internacional 41 36 10 11 15 41 53 -12

18. Fortaleza 40 36 10 10 16 39 53 -14

19. Juventude 34 36 9 7 20 34 65 -31

20. Sport 17 36 2 11 23 28 69 -41

prb-bds/ag

