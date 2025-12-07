LA NACION

Un vistazo a la 38ª jornada del fútbol brasileño

Resultados y goleadores de los partidos de la trigésima octava jornada del campeonato...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Un vistazo a la 38ª jornada del fútbol brasileño
Un vistazo a la 38ª jornada del fútbol brasileño

Resultados y goleadores de los partidos de la 38ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Sábado:

Mirassol 3 Chico (13), Alesson (41), Cristian Renato (65)

Flamengo 3 Costa Telles (8), Guilherme (31, 59)

- Domingo:

(19h00 GMT) Sport

Grémio

Botafogo

Fortaleza

Ceara

Palmeiras

Corinthians

Juventude

Fluminense

Bahia

Internacional

Red Bull Bragantino

Vitória

São Paulo

Atlético Mineiro

Vasco

Santos

Cruzeiro

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 79 38 23 10 5 78 27 51

2. Palmeiras 73 37 22 7 8 63 32 31

3. Cruzeiro 70 37 19 13 5 55 28 27

4. Mirassol 67 38 18 13 7 63 39 24

5. Fluminense 61 37 18 7 12 48 39 9

6. Bahia 60 37 17 9 11 50 44 6

7. Botafogo 60 37 16 12 9 54 36 18

8. São Paulo 51 37 14 9 14 43 46 -3

9. Red Bull Bragantino 48 37 14 6 17 44 54 -10

10. Corinthians 46 37 12 10 15 41 46 -5

11. Grémio 46 37 12 10 15 43 50 -7

12. Vasco 45 37 13 6 18 55 55 0

13. Atlético Mineiro 45 37 11 12 14 38 44 -6

14. Santos 44 37 11 11 15 42 50 -8

15. Ceara 43 37 11 10 16 33 37 -4

16. Fortaleza 43 37 11 10 16 41 54 -13

17. Vitória 42 37 10 12 15 34 52 -18

18. Internacional 41 37 10 11 16 41 56 -15

19. Juventude 34 37 9 7 21 34 68 -34

20. Sport 17 37 2 11 24 28 71 -43

prb-bds/ag

LA NACION
Más leídas
  1. La nueva serie de Netflix para maratonear sin culpa: tiene siete capítulos y te atrapa desde el primer segundo
    1

    La nueva serie de Netflix para maratonear sin culpa: tiene siete capítulos y te atrapa desde el primer segundo

  2. Mortal choque frontal en el comienzo del fin de semana largo
    2

    Mortal choque frontal en el comienzo del fin de semana largo

  3. En Inter Miami, Lionel Messi consiguió la copa que le faltaba: es el rey de la MLS
    3

    Inter Miami campeón: ganó 3-1 a Vancouver Whitecaps y se quedó con su primera MLS Cup

  4. Petri defendió la adquisición de los F-16 y les contestó a quienes dicen que el Gobierno compró “chatarra”
    4

    Luis Petri defendió la adquisición de los F-16 y les contestó a quienes dicen que el Gobierno compró “chatarra”

Cargando banners ...