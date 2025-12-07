Un vistazo a la 38ª jornada del fútbol brasileño
Resultados y goleadores de los partidos de la trigésima octava jornada del campeonato...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la 38ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Sábado:
Mirassol 3 Chico (13), Alesson (41), Cristian Renato (65)
Flamengo 3 Costa Telles (8), Guilherme (31, 59)
- Domingo:
(19h00 GMT) Sport
Grémio
Botafogo
Fortaleza
Ceara
Palmeiras
Corinthians
Juventude
Fluminense
Bahia
Internacional
Red Bull Bragantino
Vitória
São Paulo
Atlético Mineiro
Vasco
Santos
Cruzeiro
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 79 38 23 10 5 78 27 51
2. Palmeiras 73 37 22 7 8 63 32 31
3. Cruzeiro 70 37 19 13 5 55 28 27
4. Mirassol 67 38 18 13 7 63 39 24
5. Fluminense 61 37 18 7 12 48 39 9
6. Bahia 60 37 17 9 11 50 44 6
7. Botafogo 60 37 16 12 9 54 36 18
8. São Paulo 51 37 14 9 14 43 46 -3
9. Red Bull Bragantino 48 37 14 6 17 44 54 -10
10. Corinthians 46 37 12 10 15 41 46 -5
11. Grémio 46 37 12 10 15 43 50 -7
12. Vasco 45 37 13 6 18 55 55 0
13. Atlético Mineiro 45 37 11 12 14 38 44 -6
14. Santos 44 37 11 11 15 42 50 -8
15. Ceara 43 37 11 10 16 33 37 -4
16. Fortaleza 43 37 11 10 16 41 54 -13
17. Vitória 42 37 10 12 15 34 52 -18
18. Internacional 41 37 10 11 16 41 56 -15
19. Juventude 34 37 9 7 21 34 68 -34
20. Sport 17 37 2 11 24 28 71 -43
prb-bds/ag
- 1
La nueva serie de Netflix para maratonear sin culpa: tiene siete capítulos y te atrapa desde el primer segundo
- 2
Mortal choque frontal en el comienzo del fin de semana largo
- 3
Inter Miami campeón: ganó 3-1 a Vancouver Whitecaps y se quedó con su primera MLS Cup
- 4
Luis Petri defendió la adquisición de los F-16 y les contestó a quienes dicen que el Gobierno compró “chatarra”